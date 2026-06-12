Handläggare Teknisk Dokumentation
A-Talent Tech Management Sweden AB / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-06-12
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Trafikförvaltningen ansvarar för att utveckla, förvalta och säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik för Stockholmsregionens invånare och besökare. Varje dag reser över 700 000 personer med SL trafik, vilket ställer höga krav på ordning, kvalitet och tillgänglig information.
Beskrivning av rollenSom handläggare inom teknisk dokumentation blir du en del av sektionen Projekt till Förvaltning. Gruppen ansvarar för att säkerställa att Trafikförvaltningen har tillgång till korrekta relationshandlingar, drift- och underhållsdokumentation samt att dokumentation från genomförda projekt levereras och hanteras på ett strukturerat sätt.
Rollen passar dig som trivs med administration, dokumenthantering och samordning samt har ett intresse för tekniska miljöer och processer.
Exempel på arbetsuppgifterHantera inkommande ärenden via funktionsbrevlåda
Besvara frågor kopplade till teknisk dokumentation
Hantera utlån av relationshandlingar, både digitalt och fysiskt
Följa upp utlån och dokumentflöden
Delta i utveckling av nya dokumentationsytor och rutiner
Arbeta med behörighets- och sekretesshantering
Bidra i förbättringsarbete kring dokumenthantering och informationsstruktur
Medverka i arbetet med framtida hantering av 3D-modeller och teknisk information
Detta gäller ett konsultuppdrag via A-Talent Tech med start 2026-08-03 och uppdragstid till 2027-10-01, med möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som harSkallkravErfarenhet av administrativt arbete
Erfarenhet av dokumenthantering eller informationshantering
God datorvana och erfarenhet av digitala system
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av teknisk dokumentation, ritningar eller relationshandlingar
Erfarenhet från infrastruktur-, bygg-, teknik- eller fastighetsbranschen
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem
Erfarenhet av sekretess- och behörighetshantering
Erfarenhet av arbete med BIM eller 3D-modellerPubliceringsdatum2026-06-12Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, serviceinriktad och ansvarstagande. Du har ett öga för detaljer, trivs med ordning och reda samt har förmåga att hantera flera parallella ärenden samtidigt. Vidare är du samarbetsorienterad och tycker om att bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och processer.
PlaceringUppdraget är placerat på Trafikförvaltningens kontor på Kungsholmen i Stockholm. För närvarande finns möjlighet till visst distansarbete efter verksamhetens behov och beställarens godkännande.
SäkerhetsprövningUppdraget omfattas av säkerhetsprövning och godkänd säkerhetsprövning är ett krav innan uppdragsstart. Processen kan ta mellan 6–16 veckor.
Varför detta uppdrag?Här får du möjlighet att arbeta i en central funktion som säkerställer att viktig teknisk information finns tillgänglig för en av Sveriges mest omfattande infrastrukturanläggningar. Du blir en del av ett team som arbetar med utveckling, kvalitet och långsiktig informationsförvaltning inom kollektivtrafiken.
Om A-Talent TechA-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till våra kunder. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?Då är du välkommen att söka tjänsten redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Sköld på lena.skold@atalent.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 65 STOCKHOLM Arbetsplats
A-Talent Tech Kontakt
Senior rekryterare
Lena Sköld lena.skold@atalent.se +46856215919 Jobbnummer
9962284