Handläggare teknisk bokföring och logistikberedning - Saab AB - Logistikjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Saab AB

Saab AB / Logistikjobb / Linköping2021-04-08Är du noggrann och strukturerad? Trivs du också att vara länk mellan kund och de centrala verkstäderna i tekniska frågor? Tycker du om att ha många kontakter externt och internt? Då kan du bli en del av vårt team!Din framtida utmaningPå Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning - att göra världen till en säkrare plats. Som medarbetare hos oss på avdelningen Camo and Logistic Services är varje arbetsuppgift en del i att säkerställa den kontinuerliga luftvärdigheten och vi söker nu dig som vill vara med och bidra till det viktiga arbetet.Du kommer bland annat att arbeta med:* teknisk bokföring inom flygområdet.* ingå i ett team för kundtjänst som är länken mellan de centrala verkstäderna och kund i diverse frågor.Arbetsuppgifterna rör i första hand Försvarsmaktens flygplan, helikoptrar, obemannade flygsystem, basmateriel samt personlig flygförarutrustning och utförs i Försvarsmaktens befintliga informationssystem bl.a. Fenix samt Saabs interna informationssystem bl.a. AMMS. Systemen bygger på programvaran Maintenix.I tjänsten ingår vissa resor, främst inrikes.2021-04-08Vi tror att du har lägst gymnasieutbildning inom exempelvis teknik eller administration eller YH-utbildning/högskolestudier inom relevant område ex. logistik, teknik eller flygingenjör. Du kan även ha motsvarande erfarenhet inom området. För att lyckas i ditt arbete krävs också goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl tal som skrift.Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete med underhållsplanering och tolkning av underhållsdirektiv. Erfarenhet från tekniskt och/eller administrativt arbete med Helikoptersystem, JAS 39 Gripen eller andra komplexa flygsystem, militära eller civila, är meriterande. Det är också meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete rörande fortsatt luftvärdighet (CAMO).Oavsett inriktning på tjänst ingår många kontaktytor och där kommer din samarbetsförmåga och din förmåga att skapa nya relationer att vara en viktig del. Det är också viktigt att du är strukturerad och noggrann i ditt arbete samt gillar att ta egna initiativ inom givna regelverk. Du ser lösningar i problem och kan fånga upp andras behov.Personlig matchning är viktig för oss!Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Vad du blir en del avSupport and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.Avdelningen Camo and Logistic Services består av tre sektioner och har ca 80 medarbetare placerade i Linköping, Arboga, Såtenäs, Järfälla, Luleå, Växjö och Uppsala. Vi arbetar bl a med att kundanpassa underhållsinformation, driftuppföljning, systemförvaltning och logistikplanering samt framtagande av styrande rutiner och regelverk för våra kunders underhållsverksamhet.Våra huvudkunder är Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM). Avdelningen arbetar även i större projekt inom Saab.Vi är en del av affärsområdet Support & ServicesVi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.Välkommen in med din ansökan senast 2021-04-30.KontaktinformationEllinor Josefsson, rekryterande chef46 13 181661Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-22SAAB AB5677744