Handläggare sökes till FRA Linköping
Försvarets Radioanstalt / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-07-20
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker en strukturerad administrativ handläggare som vill bli den naturliga samordningspunkten i vår verksamhet för signalspaning. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som administrativ handläggare hör du till avdelningen för signalunderrättelser som bedriver signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. FRA:s signalspaning syftar till att ge information och förvarning om förhållanden i omvärlden.
I rollen som administrativ handläggare blir du en nyckelperson i enheten och den naturliga samordningspunkten för verksamhetens administrativa processer. Genom att skapa struktur, planera och koordinera aktiviteter bidrar du till att verksamheten fungerar smidigt och effektivt. I rollen ansvarar du bland annat för dokumentation, mötesadministration samt samordning av resor, utbildningar och andra verksamhetsrelaterade insatser. Du ger även stöd till chefen i administrativa frågor och bidrar till att skapa framdrift i det dagliga arbetet.
Med många kontaktytor, både internt och externt, blir du en naturlig spindel i nätet som får människor, information och processer att hänga samman. Rollen erbjuder en varierad arbetsvardag med stort eget ansvar, där din förmåga att arbeta självständigt, vara serviceinriktad och skapa struktur är avgörande. Samtidigt behöver du kunna växla mellan detaljer och helhetsperspektiv för att möta verksamhetens behov på bästa sätt.
För dig som är nyfiken och vill utvecklas vidare finns dessutom goda möjligheter att successivt fördjupa din förståelse för verksamheten och på sikt ta en mer verksamhetsnära roll. Det här är en tjänst för dig som uppskattar variation, gillar att ligga steget före och vill vara en viktig del av ett sammanhang där ditt arbete märks och gör skillnad.
Du kan
Vi söker dig som har:
Fullgjord gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av administrativt arbete inom myndighetsutövning
Mycket goda kunskaper i Office-paketet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort för manuellt växlad bil
Vi ser det som meriterande om du har:
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom administration eller chefsstöd
Erfarenhet av planerings- och samarbetsverktyg, exempelvis Jira, Confluence och Unit4
Fördjupande kunskaper i Excel
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Självgående – Du tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Strukturerad – Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Serviceinriktad – Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Helhetssyn – Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i Linköpingsområdet. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 37 01. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-09.
Referensnummer 2026FRA1152-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: koordinator, administratör, handläggare, verksamhetsstöd
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA1152-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FRA, Signalunderrättelse Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se +46105573701 Jobbnummer
10006585