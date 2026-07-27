Handläggare sökes i Stockholm
Barona Professionals AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-07-27
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Barona är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi använder den senaste tekniken för att skapa effektiva och lönsamma partnerskap. Vi erbjuder spännande möjligheter till dig som vill ta nästa steg i karriären.
Barona grundades i Helsingfors, Finland 1999. Idag finns vi i 10 länder🌏
Vi söker efter en ny handläggare till uppdrag i centrala Stockholm
Är du en serviceinriktad person med tidigare erfarenhet av handläggning, som trivs med struktur, ansvar och samarbete? Ta chansen och sök rollen som handläggare idag!
I den här rollen blir du en del av ett kundserviceteam som arbetar med att ge support till företag. Dina arbetsuppgifter är varierande och kombinerar kundkontakt med handläggning och administration. Du hjälper kunder via olika kanaler, besvarar frågor, utreder ärenden och säkerställer att varje ärende hanteras korrekt och effektivt.
Som handläggare har du många kontaktytor och samarbetar dagligen med både kunder och kollegor för att hitta lösningar. Vissa ärenden är enklare och kräver snabb hantering, medan andra innebär mer omfattande utredningar där du behöver analysera information och fatta välgrundade beslut.
För att trivas i rollen är du initiativtagande, ansvarstagande och tycker om att lösa problem. Du har en god analytisk förmåga, lär dig snabbt och omsätter ny kunskap i ditt dagliga arbete. Du är också nyfiken, delar gärna med dig av din kompetens och uppskattar att samarbeta med andra för att utveckla både arbetssätt och resultat.
Din personlighet är viktigast för oss. Vi söker dig som är positiv, strukturerad och självgående, samtidigt som du är prestigelös och gärna hjälper till där det behövs. Du trivs i en roll där kundservice och handläggning går hand i hand och där du får möjlighet att göra skillnad för både kunder och kollegor.
Vi söker dig som:
Har lätt för kundkontakter i olika kanaler, såväl i skriftlig som muntlig kommunikation, och behärskar både svenska och engelska på en god nivå.
Minst 3 års erfarenhet av kundservicearbete
Trivs i en miljö av lagarbete och bidrar gärna aktivt i diskussioner och möten
Du är noggrann och ansvarstagande
Du är van och trivs med att arbeta mot uppsatta mål och ta dig an utmaningar.
Erfarenhet inom pensions eller försäkringsbranschen är meriterande
Observera att för denna roll görs en bakgrundskontroll mot brottsregister och betalningsanmärkning för slutkandidater.
Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid (100 %) via Barona med en initial anställningsperiod på 6 månader.
Planerad start är i slutet av augusti.
Arbetstiderna är måndag–fredag kl. 08.00–17.00 och tjänsten är helt kontorsbaserad på kundens kontor i centrala Stockholm. Möjlighet till distans- eller hybridarbete finns inte.
Lön för tjänsten ligger i spannet 27 000–30 000 kr/månad, beroende på erfarenhet och kompetens. Du omfattas även av kollektivavtal och tillhörande förmåner.
Rekryteringsprocess
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag. Urvalsprocessen innefattar intervjuer både med Barona och kund. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elin Nilsson på elin.nilsson@barona.se
(mailto:elin.nilsson@barona.se
).
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Barona på https://barona.se/om-barona/
INDGEN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se/
171 54 SOLNA Arbetsplats
Barona Professionals Kontakt
Recruitment Specialist and Consulting Manager
Elin Nilsson elin.nilsson@barona.se +46725112120 Jobbnummer
10012591