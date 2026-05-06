Handläggare sökes i Stockholm!
Våra rötter finns inom bemanningsbranschen, men numera är vi ett företag med ett brett utbud av HR-tjänster och allt som hjälper våra kunder att växa. Över 30 000 personer får jobb genom oss varje år. Vi har kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Spanien, Polen och Slovakien och verkar i och Filippinerna.
Vi tror på kraften av mångfald och inkludering och är stolta över att ge alla en chans att lyckas. Genom att vara öppna för nya idéer och arbeta tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för företag och utländska arbetstagare i Norden.
Vi söker efter nya handläggare till uppdrag i centrala Stockholm!
Är du en serviceinriktad person med tidigare erfarenhet av handläggning, som trivs med struktur, ansvar och samarbete? Ta chansen och sök rollen som handläggare idag!
Rollen innefattar kundsupport för våra företagskunder och arbetsuppgifterna kombineras av enklare administration och mer komplex utredning. Som handläggare har du ett stort kontaktnät och agerar dagligen stöd åt både kunder och kollegor. För att trivas i rollen behöver du vara bekväm med att ta egna initiativ och driva arbetet framåt i samarbete med andra. Du har en analytisk förmåga, har lätt för att lära och att omsätta dina kunskaper i praktiken. Utöver det är du nyfiken och delar med dig av din kunskap, välkomnar olika perspektiv och förslag på lösningar.
Din personlighet är viktigast för oss. Vi vill att du är en positiv, strukturerad och självgående problemlösare som prestigelöst rycker in där det behövs.
Vi söker dig som:
Har lätt för kundkontakter i olika kanaler, såväl i skriftlig som muntlig kommunikation, och behärskar både svenska och engelska på en god nivå.
Minst 3 års erfarenhet av kundservicearbete
Trivs i en miljö av lagarbete och bidrar gärna aktivt i diskussioner och möten
Du är noggrann och ansvarstagande
Du är van och trivs med att arbeta mot uppsatta mål och ta dig an utmaningar.
Erfarenhet inom pensions eller försäkringsbranschen är meriterande
Observera att för denna roll görs en bakgrundskontroll mot brottsregister och betalningsanmärkning för slutkandidater.
Övrig information
Tjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos Barona och arbetet är initialt en visstidsanställning på 100% i 6 månader.
Planerad start är till hösten, men vi är flexibla och kan anpassa startdatum utifrån rätt kandidats tillgänglighet - med möjlighet till tidigare start innan sommaren.
Arbetstiderna är 08:00-17:00 på kundens kontor beläget i centrala Stockholm. Tjänsten är helt kontorsbaserad, vilket innebär att arbete sker 100% från kontoret och möjlighet till distans- eller hemarbete inte erbjuds.
Utöver lön omfattas du av förmåner enligt gällande kollektivavtal.
Rekryteringsprocess
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag. Urvalsprocessen innefattar intervjuer både med Barona och kund. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elin Nilsson på elin.nilsson@barona.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären.
Läs mer på https://barona.se/om-barona/
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se/
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Barona Professionals Kontakt
Recruitment Specialist and Consulting Manager
Elin Nilsson elin.nilsson@barona.se +46725112120
9894371