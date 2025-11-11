Handläggare Signalskyddstjänst till Sambandscentralen
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Enköping Visa alla administratörsjobb i Enköping
2025-11-11
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vill du vara med oss och bidra till ett nav av expertis inom signalskyddstjänsten i syfte att säkerställa Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om?
Om enheten
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemsförband (FMTIS) söker nu en signalskyddsansvarig till Sambandscentralen Arméstaben (SbC AST) vid Sambandsavdelningen. Sambandsavdelningen består av fyra Sambandscentraler (SbC) en Internationell Sambandscentral, en Signalskyddssektion och en Sambandssektion som stöder Högkvarteret (HKV) och försvarsgrensstaberna i Enköping, Uppsala och Muskö. SbC AST uppgifts är att betjäna Arméstabens verksamhet kopplat till bland annat kommunikationssäkerhet och signalskydd. Efter årsskiftet kommer sektionen byta organisationstillhörighet till Arméstaben.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare signalskydd kommer du att ansvara för att stödja de olika uppgifter och beredduppgifter som sektionen har mot Arméstaben. Exempelvis innebär arbetsuppgifterna att du planerar och genomför olika projekt inom signalskydd. Samt att du stödjer betjänat förband med signalskyddstjänsten i allt från signalskyddsutbildning, materieltjänst, förebyggande underhåll och användarstöd avseende signalskyddsmateriel.
KRAVPubliceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
• Signalskyddsutbildning
• God datorvana
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du är ansvarstagande, har ett högt säkerhetstänk, är strukturerad och initiativrik. Arbetsbelastningen varierar så när den är hög behöver du kunna se helheten samtidigt som du har ett öga för detaljer. När arbetsbelastningen är låg behöver du kunna se vad som kan göras och planera framåt. Du trivs med att följa rutiner och fastställda arbetssätt samt har inga problem med att följa ordergivning. Du är tekniskt intresserad och självgående i planeringen och upplägget av ditt arbete. Du är trygg i dig själv, även i okända miljöer, samt en lyhörd och lojal lagspelare med hög servicekänsla som snabbt omvandlar tanke till handling. Vi är ett litet team som arbetar nära varandra för att lösa våra uppgifter på bästa sätt. Du är prestigelös genom att du vågar utmana när du eller verksamheten behöver det samt har en positiv grundinställning och ett strukturerat arbetssätt. Du har en hög säkerhetsmedvetenhet och en stor ansvarskänsla. Arbetet innebär både interna och externa kontakter, vilket förutsätter en mycket god samarbetsförmåga och social kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildad signalskyddslärare och/eller signalskyddschef
• Erfarenhet av att arbeta med sekretessklassificerad information
• Erfarenhet av informationshantering
• Erfarenhet av Försvarsmaktens kryptosystem
• Tidigare tjänstgöring vid en Sambandscentral
• Utbildad systemoperatör på förekommande signalskyddsystem
• Tidigare tjänstgöring vid Försvarsmakten eller annan försvarsrelaterad verksamhet
• Genomförd värnplikt, GU eller frivilligorganisation
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, och ersättning för bl.a. träningskläder
• 28-35 semesterdagar beroende på ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsort: Enköping.
Befattningen är civil.
Upplysningar om tjänstenfmtis-lse-sba-sbc-ast@mil.se
.
Information om rekryteringsprocessen
Frågor rörande anställningsvillkor hänvisas till HR-generalist FMTIS J1, nås via växel 019- 39 35 00
Fackliga företrädare
SACO Pär-Erik Lohman
OFR/S Anna Tuulik
OFR/O Martin Sparr
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 019-39 35 00.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-11-28. Din ansökan ska innehålla CV och ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du ska motivera varför du är lämplig för den här befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9598733