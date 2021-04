Handläggare Servicesupport, Gävle - Region Gävleborg, Ekonomiförvaltning - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Gävle

Region Gävleborg, Ekonomiförvaltning / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Gävle2021-04-08Servicesupport fungerar som en kanal in för Region Gävleborg, där operativa och administrativa frågor länkas samman. Vi hanterar ca 40 000 ärenden årligen inom hela Region Gävleborg. I huvudsak rör det sig om beställningar och avvikelser inom lokalvård, fastigheter, fordon, interiörer och bostäder.Idag arbetar 6 medarbetare i supporten och då en av dessa går vidare till andra uppgifter behöver vi hitta en ersättare.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att styra, prioritera och planera det mesta som rör supportverksamhet.Förutom personliga möten med regionens intressenter sker kommunikationen i ett antal olika kanaler t.ex. telefoni och mail.2021-04-08Som handläggare på Supportcenter hanterar du dagliga kontakter med regionens medarbetare, olika kunder och intressenter, där du fungerar som en länk till den operativa verksamheten.Du stöder och samverkar med enhetschef, tjänsteägare och driftledare med administration och analyser inom området Fastighetssupport och Försörjning.Hanterar förändringar i rådande system och förser leverantörer med uppdateringar och ansvarar för att arbetsorderna hanteras korrekt.Säkerställer leverans av korrekta rapporter, ex driftrapporter, larmlistor, artikellistor, enligt överenskomna tidsramar.Deltar på driftmöten med leverantörer, kvalitetssäkrar och driftsätter nya uppdrag i Servicesupporten.Du upprättar och uppdaterar rutiner inom gällande de olika uppdragensamt administrerar avvikelser i aktuellt system.Tjänsten som Handläggare på Servicesupport innebär många kundkontakter där kunden är i fokus.Vi söker därför dig som har någon form av logistikerfarenhet är serviceinriktad och har en god planeringsförmåga. Arbetet kommer ställa krav på att du kan arbeta självständigt men även att du fungerar bra i grupp. För att kunna möta de spännande utmaningar som tjänsten innebär är det en förutsättning att du har ett flexibelt tankesätt, en positiv inställning till problemlösning och att du är stresstålig då uppgifterna kan variera snabbt.Erfarenhet av att arbeta administrativt är ett krav.Tjänsten kräver även goda kunskaper i det svenska språket och att du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.Det är meriterande om du har någon form av logistikutbildning.Då tjänsten även kräver delaktighet i utveckling och framtagandet av nya, effektiviserande och servicehöjande IT-relaterade systemlösningar är god datavana ett krav och vi ser det som positivt om du har erfarenhet av den typen av projekt.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Körkort Erfodras.Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.ÖVRIGTRegion Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-10Region Gävleborg, Ekonomiförvaltning5677563