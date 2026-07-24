Handläggare Säkerhetstjänst
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Enköping Visa alla administratörsjobb i Enköping
2026-07-24
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Som Handläggare inom säkerhetstjänsten i Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaningar inom ditt ansvarsområde. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i mellan arbetsliv och privatliv.
Om Systemförvaltningsenheten
Systemförvaltningsenheten (SFE) är en enhet under Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) där SFE förvaltar och utvecklar Försvarsmaktens IT-system. Vårt huvudsakligt uppdrag är att säkerställa att systemen fungerar utifrån verksamhetens behov för att på så sätt bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga.
FMTIS har närvaro i hela landet där Försvarsmakten bedriver verksamhet och representeras av SFE i Enköping, Boden och Arboga.
Om Systemförvaltningsenhetens Stab
Som handläggare inom säkerhetstjänsten tillhör du SFE Stab och stödjer enhetens ledning. Staben på Systemförvaltningsenheten består av stabsfunktioner inom bland annat administration, säkerhet, ekonomi, produktionssamordning, arbetsmiljö, logistik, HR och övningsverksamhet.
Vi arbetar bland annat efter säkerhetsskyddslag, säkerhetsförordning samt Försvarsmaktens föreskrifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda säkerhetstjänsten inom enheten
Leda och samordna säkerhetsmännen inom enheten
Leda och samordna genomförandet av utbildning av enhetens personal avseende säkerhetstjänst
Leda och samordna intern kontroll av säkerhetsskyddet vid enheten
Stötta med säkerhetsprövningar av personal
Samverka med övriga aktörer inom enhetens geografiska område
Signalskyddshantering
Ta fram säkerhetsskyddsanalyser, befattningsanalyser och genomföra säkerhetsskyddsplanering
Delta vid stabsarbete med övriga funktionsföreträdare i enhetens stab
Delta i övningar
Arbetet kan innebära resor inom Sverige.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Tidigare tjänstgöring i för tjänsten lämplig befattning i Försvarsmakten alternativt tjänstgöring i säkerhetsorganisation vid annan myndighet eller företag
B- körkortDina personliga egenskaper
Du har lätt för att samarbeta med andra samt skapa och bibehålla förtroende. Du tar egna initiativ och kan självständigt driva ditt arbete i mål. Du har lätt för att anpassa dig och vara flexibel och lyhörd. Det är viktigt att du har en analytisk och strukturerad förmåga.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete på Försvarsmakten alternativt annan större myndighet eller organisation.
KHS (Kurs handläggare säkerhetstjänst) 2 veckors kurs vid FM UndSäkC
Säkerhetsofficerkurs (SOK)
Säkerhetsutbildningar samt signalskyddsutbildningar inom Försvarsmakten eller motsvarande civila utbildningar
Kunskap om säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och motsvarande lagstiftning
Tidigare erfarenhet av säkerhetsprövning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Befattningen är civil.
Tillträde enligt överenskommelse.
I Försvarsmakten benämns befattningen Säkerhetshandläggare.
På Försvarsmakten ges du möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Upplysningar om befattningen
Åsa Eriksson Stabschef
Information om rekryteringsprocessen
Johanna Jaredal Personalhandläggare
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist
SEKO Matz Felix
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393500Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-28. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10010523