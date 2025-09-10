Handläggare säkerhetstjänst 1.Helikopterskvadron S2
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2025-09-10
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Handläggare säkerhetstjänst vid 1.Helikopterskvadron
Handläggare säkerhetstjänst (civil befattning) tillhör Underrättelse- och Säkerhetssektionen (S2) vid skvadronens stab. Skvadronsstaben består av ett tjugotal medarbetare. Utbildning och fortbildning inom säkerhetstjänst sker både vid förbandet och vid Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum.
Du kommer att arbeta med samtliga områden inom den militära säkerhetsskyddstjänsten - skyddet av Försvarsmaktens och våra allierade samarbetspartners militära skyddsvärden. I nära samarbete med förbandets och övriga säkerhetspersonal bidrar du till att förbandets säkerhetsskydd vidmakthålls och utvecklas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomföra säkerhetsskyddsplanering
• Utbilda i säkerhetstjänst
• Genomföra grundutredningar inom säkerhetsprövningsprocessen
• Genomföra registerkontrollansökningar och administration kopplat mot personalsäkerhet
• Handlägga säkerhetsrapporter och andra säkerhetsrelaterade ärenden
• Genomföra kontrollverksamhetPubliceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
Meriterande
• Tjänstgöring inom säkerhetstjänst i Försvarsmakten eller vid annan myndighet
• Utbildning inom militär säkerhetstjänst eller underrättelsetjänst
• Tidigare arbete inom säkerhet eller underrättelsetjänst
• Genomförd militär grundutbildning
• Erfarenhet av handläggning inom offentlig sektor
• Utbildning i MS OfficepaketetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, du är utvecklingsinriktad samt trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är flexibel, kreativ och kan arbeta självständigt inom ramen för tilldelat ansvar. Du är noggrann och har god förmåga att prestera även under pressade förhållanden. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om befattningen
Anställningsform: Civil - tillsvidare, nyanställning i Försvarsmakten inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Luleå, tjänsteresor förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningsprocessen: Ansökan sker via hemsidan. Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan, därefter sker urval och eventuell kallelse till intervju. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Oliver Hansson, 0920-23 40 00 (vx)
Fackliga företrädare
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-01. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev. I ditt personliga brev motiverar du varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9503053