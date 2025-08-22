Handläggare Säkerhetstjänst - Inriktning Säkerhetsskyddstjänst
Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade.
Hälsa och personlig utveckling är viktig för såväl oss anställda som vår arbetsgivare.
Om avdelningen
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare har försvarsstaben ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materialförsörjning.
Säkerhetsavdelningen är placerad under chefen Försvarsstaben och ansvarar för säkerhetstjänsten inom chefen Försvarsstabens verksamhetsansvar. Avdelningen består av Säkerhetssektionen, suasektionen och Värnpliktssäkerhetssektionen.
Denna befattning är placerad vid säkerhetssektionen som handläggare med inriktning säkerhetsskyddstjänst. Din uppgift är på militärstrategisk nivå stödja verksamheten inom verksamhetsområdet säkerhetstjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja, koordinera försvarsstabens arbete inom säkerhetsskyddsområdet
• Planera, leda och genomföra säkerhetsskyddsarbete
• Ta fram och vidareutveckla riktlinjer och verktyg inom säkerhetstjänsten
• Bidra till ökad säkerhetsmognad och beredskap för framtida säkerhetsutmaningar
Försvarsmakten är under stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma utvecklas över tid.
KRAV
Kvalifikationer
• Relevant utbildning inom säkerhetsskyddsområdet (ex säkerhetssamordnare eller diplomerad säkerhetsskyddschef) alternativt utbildning eller kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga
• Kurs för handläggare i säkerhetstjänst vid Försvarsmakten (eller motsvarande civil utbildning)
• Dokumenterad relevant erfarenhet från säkerhetsskyddsarbete
• God förmåga att kommunicera och uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
För att du både ska trivas och passa i denna befattning behöver du vara resultatinriktad, relationsskapande och strukturerad.
Du har en hög integritet, en hög säkerhetsmedvetenhet och en god förmåga att tänka nytt och vara kreativ för att lösa dina uppgifter. Som person är du prestigelös som tycker det är viktigt att hålla deadlines. Du är en person som trivs med att utbilda, engagera, vägleda och utveckla organisationens behov.
En stor del av arbetet sker i mycket nära samarbete med andra vilket ställer höga krav på din förmåga att bygga och behålla goda relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Säkerhetsskyddsutbildningar i Försvarsmaktens regi
• Specialistofficersutbildning
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens säkerhetsskyddstjänst
• God kunskap om Försvarsmaktens organisation och regelverk
• Utbildad säkerhetsprövare
• Utbildad signalskyddschef
• Militär grundutbildning
• Körkort B
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Lidingövägen, Stockholm
Civil eller militär befattning: Detta är en civil befattning
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
I tjänsten kan resor förekomma.
Upplysningar om befattningen
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Lindstedt vid frågor tel. 08-788 75 00 (växel)
Fackliga företrädare
SACO HKV Stefan Ungerth
OFR/O HKV Arne Nilsson
SEKO HKV Monika Danielsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Samtliga nås via växeln på tel.: 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-14. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
