Handläggare, Resursenheten
2025-09-05
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Resursenheten är en verksamhetsdel inom området Omsorg för funktionsnedsatta.
Uppdraget innebär att ansvara för verkställighet av kontaktpersonbeslut, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt socialtjänstlagen (SoL). Syftet med insatsen är att bryta social isolering och öka delaktigheten för personen som får insatsen. Detta bidrar till att individen får möjlighet till fritidsaktiviteter utifrån sina egna önskemål, förmågor och behov. Då en av våra handläggare ska vidare på nya utmaningar så söker vi en ersättare för henne!
Vi söker en självgående och engagerad person för att verkställa beslut inom Kontaktperson enligt LSS. Du kommer arbeta självständigt inom detta område men med ett nära samarbete med handläggaren för insatserna ledsagarservice, avlösarservice och stödfamilj.
Som medarbetare i Trollhättans Stad får du möjlighet att utveckla din kompetens och vi lär mycket av varandra. Vi är måna om att du ska må bra och erbjuder flextid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag och förmånliga träningskort på flera olika träningsanläggningar via personalföreningen Rabatten.
Arbetsuppgifterna innefattar huvudsakligen kontakter och möten med personer som erhållit beslut om Kontaktperson enligt LSS och SoL och att verkställa dessa beslut. Arbetet innebär att du har mycket kontakt med brukarna men även med deras anhöriga eller annan företrädare. Du ansvarar för rekrytering och intervjuer av de tilltänka kontaktpersoner. Du ansvarar även för uppföljning av insatser inom ditt område. Du dokumenterar i vårt verksamhetssystem VIVA och arbetar i vårt schema- och bemanningssystemet Medvind. Arbetstider är dagtid.Kvalifikationer
Du som söker skall ha en eftergymnasial utbildning, helst på högskolenivå inom socialpedagogik, socialt arbete, sociologi eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som meriterande om du har god kännedom om målgruppen och tidigare arbetslivserfarenhet inom LSS-området. Har du även arbetat med verkställighet och rekrytering samt har god kunskap om lagen LSS och SOL är detta meriterande. Det är även positivt om du har tidigare erfarenhet utav VIVA och Medvind. Då dokumentation är en viktig del i ditt arbete krävs att du kan utrycka dig väl i svenska både i tal och skrift. De flesta möten hålls i stadshuset, men vissa görs som hembesök vilket gör att B-körkort ett kvar.
För att lyckas i rollen som handläggare ser vi att du är lyhörd och har god social förmåga för att skapa bra och produktiva möten. I samverkan med brukarna och deras närstående behöver ditt bemötande vara varmt och engagerande samtidigt som du är tydlig i din kommunikation och kan skapa förtroende. Arbetet ställer vidare krav på självständighet och att du tar ansvar för att föra processer vidare till avslut. Vi tror även att du med din positiva inställning är med och bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet för denna tjänst.
Anställningsinformation
Tillträde: Mitten av november, eller enligt överenskommelse
Bifoga gärna dina betyg med din ansökan
För att kunna arbeta hos oss behöver Du uppvisa ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister. I samband med att du fyller i din ansökan, beställer du ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Välj "utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning". Du hittar det på denna sida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
