Handläggare projekt- och investeringsstöd
2025-10-01
Med tanke på investeringsstöd, projektstöd och den gemensamma jordbrukspolitiken.
Vi söker en handläggare för projekt- och investeringsstöd. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta.
Västerbotten har som målsättning att stärka livsmedelsproduktion i länet till en mer hållbar, konkurrenskraftig och diversifierad jordbrukssektor. Vi söker dig som vill jobba med handläggning och utbetalning av projekt- och investeringsstöd inom ramen för strategiska plan, då en av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning och är placerad vid Enheten för landsbygd och regional utveckling. Här jobbar ett fyrtiotal personer för en positiv och hållbar utveckling av hela Västerbotten, en levande landsbygd, mera mat från Västerbotten, ett gott djurskydd, god djurhälsa, säkra livsmedel och en tryggad livsmedelsförsörjning.
Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc.
De projekt och investeringsstöd som vi handlägger på länsstyrelsen är en del av den gemensamma jordbrukspolitiken vars övergripande mål är att ge bättre möjlighet att hantera de utmaningar som livsmedelssektorn och landsbygderna står inför, som klimatförändringar, hotad biologisk mångfald samt företagens lönsamhet och konkurrenskraft.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
- Handläggning av ansökningar om stöd och utbetalningar av beslutade stöd inom strategiska plan
- Tillsammans med kollegor medverka i utvärdering av underlag till inkomna ansökningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har agronom, lantmästare, biolog eller har annan relevant akademisk utbildning
- Har kunskap om och intresse för lantbruk och landsbygdsfrågor
- Har tidigare erfarenhet av arbete med handläggning hos statlig myndighet eller liknande
- Har, för arbetsuppgifterna, goda kunskaper i svenska språket
- Erfarenhet och kompetens som handläggare av projekt och investeringsstöd, stödansökan och utbetalningar
- Har B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du även har:
- Tidigare erfarenhet inom lantbruk och landsbygdsfrågor
- Tidigare erfarenhet av att administrera stöd inom EU-program
- Erfarenhet av granskning av rekvisitioner.
Vi söker dig som är strukturerad, tydlig och har förmågan att arbeta självständigt utifrån gällande rutiner och regelverk. Du är lyhörd, har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till arbetsgruppens resultat. Du är serviceinriktad, hjälpsam och har ett gott bemötande. Vidare har du en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift. Du är van vid att arbeta med olika administrativa system och är inte rädd för ny teknik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett särskild visstidsanställning på tre månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Om Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle. Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.
Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Om ansökan
