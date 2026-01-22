Handläggare överförmyndarenheten, vikariat
2026-01-22
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU
Är du driven, ansvarstagande och redo att ta dig an ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till trygghet och rättssäkerhet för människor i utsatta situationer? Då kan det här vara rollen för dig! Vi söker nu en vikarierande handläggare till överförmyndarenheten.
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Överförmyndarenheten finns i trevliga lokaler i Luleå servicecenter och består av en administratör, åtta handläggare och en enhetschef.
Som överförmyndarhandläggare arbetar du med myndighetsutövning och ansvarar för ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Många ärenden är komplexa och kräver både gott omdöme och förmåga att se helheten - alltid med den enskildes bästa i fokus. Här får du använda din juridiska kompetens där den verkligen behövs - och du gör det tillsammans med kollegor som brinner för kvalitet, utveckling och gott bemötande.
Vi erbjuder dig:
Ett arbete där du varje dag bidrar till att stärka människor som behöver det
En arbetsplats med engagerade kollegor och en kultur där vi stöttar och lär av varandra
Möjlighet att utvecklas och växa i en kvalificerad roll
En organisation som satsar på digitalisering, förbättringsarbete och moderna arbetssätt
Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
I rollen får du arbeta brett, självständigt och varierat.
Bland annat kommer du att:
Handlägga ärenden inom godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap
Fatta beslut på delegation och förbereda samt föredra ärenden för nämnden och tingsrätten
Utreda klagomål, följa upp ställföreträdare och säkerställa att den enskildes bästa alltid står i centrum
Rekrytera, introducera och utbilda gode män och förvaltare
Samverka med andra myndigheter och förvaltningar
Hantera löpande administration och hantering av akter
Det här är en roll som kombinerar kvalificerat juridiskt arbete med möten med människor och ett stort mått av eget ansvar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som vill arbeta med något som är både viktigt och utvecklande.
Du har:
Relevant akademisk utbildning inom juridik, rättsvetenskap eller motsvarande
Erfarenhet av myndighetsutövning
Förmåga att uttrycka dig tydligt och pedagogiskt - både muntligt och skriftligt
En analytisk, strukturerad och noggrann arbetsstil
En positiv attityd, stor samarbetsvilja, ett lösningsfokuserat mindset och en vilja att bidra till verksamhetens utveckling
Du är trygg i din profession, har god integritet och förstår betydelsen av att balansera empati med objektivitet. Erfarenhet av arbete med utsatta grupper eller överförmyndarverksamhet är ett plus.
Tjänsten är ett vikariat och pågår till 31 december 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag 15 februari.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
