Handläggare Överförmyndarenheten
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du jobba för samhällets mest utsatta och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda? Vi på överförmyndarenheten står inför en spännande utveckling med ny lagstiftning som förväntas träda i kraft 1 juli 2026 samt ett pågående utvecklingsarbete inom digitalisering som vi genomför på enheten.
Vi behöver stärka upp vårt team och söker nu 5 tillfälliga resurser som vill bidra i det viktiga arbetet.
Överförmyndarenheten är en kommunal tillsynsmyndighet med uppdrag att utreda behov av god man eller förvaltare för människor och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Här arbetar handläggare, samordnare, jurist och enhetschef, totalt 28 medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som handläggare gör du bland annat självständiga bedömningar om behov av god man eller förvaltare, skriver ansökningar och yttranden till tingsrätten samt fattar beslut om förordnande av god man eller förvaltare. Du granskar även redovisningar från gode män, förvaltare och förmyndare samt initierar åtgärder beroende på granskningens resultat. Du fattar också beslut i frågor om ansökningar från ställföreträdare om överförmyndarens samtycke till olika rättshandlingar för huvudmännens räkning. Ärendetyper kan variera över tid.
Ditt uppdrag innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer i många ärendetyper. Du har omfattande kontakter med ställföreträdare, anhöriga, allmänhet, tingsrätt och andra myndigheter.
Enheten står inför flera spännande utvecklingsområden kopplade till bland annat digitalisering och processutveckling och du är en viktig del av detta arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst treårig utbildning från högskola eller universitet mot pol. kand./master, jurist eller närliggande utbildningar. Det är meriterande om du har du tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning där du självständigt har handlagt ärenden och, som ett led i myndighetsutövning, prövat och bedömt utgången utifrån ett regelverk.
Har du erfarenhet från överförmyndarverksamhet är det också meriterande.
Som handläggare har du många kontakter med ställföreträdare, anhöriga, allmänhet och andra myndigheter och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig, både muntligt och skriftligt. Eftersom arbetet innebär myndighetsutövning gentemot enskilda vill vi också att du är ansvarsfull och strukturerad. Arbetstempot är ibland högt och det är därför viktigt att du som person är stabil, trygg och flexibel. Självklart vill vi också att du bidrar till ett gott arbetsklimat och kan arbeta tillsammans med andra för att hantera uppgifter och nå uppställda mål.
Du kommer till en grupp med olika kompetensområden och erfarenhet och med god sammanhållning. Vi vill förutom de formella kraven hitta just dig som passar in hos oss och kan tillföra nya idéer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en arbetsplats med en kund- och serviceorienterad arbetsplatskultur med verksamheter i kontinuerlig utveckling. Vi har medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Förvaltningens lokaler ligger centralt i Göteborg.
I denna rekrytering samarbetar vi med Jurek rekryteringskonsult i vårt rekryteringsarbete och intervjuer kommer att genomföras löpande.
Anställningen är tidsbegränsad till och med 2026-08-31 men möjlighet till förlängning kan finnas om erforderliga beslut fattas.Om företaget
Vi på demokrati och medborgarservice jobbar för en enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga. Vi arbetar med service, delaktighet och jämlikhet. God service innebär att boende, besökare och näringsliv ska uppleva kontakten med kommunen som enkel och trygg och att de får den hjälp de behöver. Vi samordnar, utvecklar och ger service i flera olika kanaler som är gemensamma för staden. Vi har i uppdrag att öka människors möjligheter till lokal demokrati, inflytande och delaktighet, både genom digitala verktyg och fysiska möten.
För att bidra till en hållbar och jämlik vardag erbjuder vi rådgivning och ser till att de som inte klarar sin ekonomi och livsföring själva får stöd. På vår förvaltning är vi drygt 250 medarbetare.
I denna rekrytering samarbetar Överförmyndarverksamheten (Demokrati och medborgarservice) med Jurek Recruitment & Consulting. För frågor är du välkommen att kontakta Fredrik Svensson, 076-507 00 31, fredrik.svensson@jurek.se
Sista dag att ansöka är 18 januari 2026
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Förvaltning/bolag: Demokrati och medborgarservice Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6987873-1769134". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Masthamnsgatan 1 (visa karta
)
413 29 GÖTEBORG Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9665564