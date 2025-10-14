Handläggare, Överförmyndarenheten
2025-10-14
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
Kommunledningsförvaltningen leder, utvecklar och stöttar kommunens totala organisation och verksamhet utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Inom våra avdelningar arbetar vi med ekonomi, HR, kommunikation, medborgarservice samt planering och tillväxt. Vi har ett starkt fokus på hållbar utveckling, kommunikation och innovation i syfte att möta kommunens framtida behov och utmaningar.
Arbetsplatsen
Överförmyndaren i Trelleborg är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare i kommunen och garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser.
Överförmyndaren ska finnas i varje kommun. Överförmyndaren i Trelleborg hanterar också genom avtal samtliga överförmyndarärenden inom Skurup och Svedala kommun.
Överförmyndaren utses av fullmäktige och kontrolleras av Länsstyrelsen. Verksamheten som bedrivs på överförmyndarenheten syftar till att skydda personer från att lida rättsförluster och utgör ett samhällsskydd för svaga i samhället. Vi rekryterar gode män och förvaltare och fattar beslut om olika förvaltningsåtgärder.
God man, förvaltare eller förmyndare kallas den person som hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter.
Vi söker nu dig, som vill jobba som handläggare hos oss. Överförmyndarenheten i Trelleborg består av åtta medarbetare. Hos oss arbetar du i ett team bestående av enhetschef, handläggare och redovisningsgranskare. Vi är måna om att vår arbetsplats präglas av delaktighet, god gemenskap och trivsel.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet som handläggare på överförmyndarenheten innebär att utöva tillsyn över våra gode män, förvaltare och förmyndare. I detta arbete ingår också att utreda behov av god man eller förvaltare, samt rekrytera och föreslå ställföreträdare. I det löpande arbetet förekommer beslutsfattande, upprättande av yttranden till domstol samt att företräda överförmyndaren vid sammanträden i tingsrätt. I arbetet ingår också att hålla muntliga presentationer samt kortare utbildningar för olika grupper.
Arbetet med att handlägga ärenden utförs självgående och du bör därför trivas med det. Du bör dock även ha en god förmåga att samarbeta med andra. Då arbetsbelastningen periodvis är hög behöver du planera och prioritera samt agera strukturerat och noggrant.
Då arbetsplatsen har ett starkt fokus framgent på att digitalisera delar av verksamheten, kommer arbetet präglas av att planera, genomföra och utvärdera digitalisering av arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. För rollen krävs några års arbetslivserfarenhet från kommunal eller statlig arbetsgivare; myndighet, domstol eller motsvarande där du har erfarenhet av myndighetsutövning. Erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande. Genom tidigare arbetslivserfarenhet har du kompetens i att hantera digitala system; så som ärendehantering och diarieföring.
Meriterande är om du har arbetslivserfarenhet av att digitalisera processer och arbetsuppgifter, samt att du har intresse, engagemang och god dokumenterad erfarenhet av detta.
Bland kompetenser som är särskilt av vikt ser vi att du är trygg i dig själv, agerar stabilt och professionellt med anpassning till situationen. Du agerar ansvarsfullt samt självgående genom att strukturera din planering och dina arbetsuppgifter samt driver arbetet framåt. Du har lätt för att förstå komplicerade språkliga underlag samt producerar egna dokument på svenska med god språklig kvalitet. Du kan föra dig välformulerat i svenska språket, kommunicerar engagerat, samt lyssnar och är mottaglig för motparten, vare sig det gäller enskilda eller grupper. Du relaterar till människor du möter på ett lugnt och smidigt sätt, samt löser sakfrågor på ett tillmötesgående och konstruktivt sätt.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Elisabeth Gartmo von Wowern, tf. enhetschef för överförmyndarenheten
telefonnummer: 0410-73 33 76
Aleksandra Nattlund Palmén, enhetschef för kanslienheten
telefonnummer: 0410-73 31 49

Övrig information
