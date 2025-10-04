Handläggare överförmyndare
2025-10-04
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Vill du göra skillnad för medborgarna i Malung?
Överförmyndaren söker en handläggare (vikariat, 50%) för att stärka vårt team och arbeta för en rättssäker och trygg verksamhet. Här får du en viktig roll i att säkerställa att individer får det stöd och den tillsyn de har rätt till.
Som handläggare hos oss arbetar du med granskning och handläggning av ärenden rörande godmanskap och förvaltarskap. Du kommer att ha en central roll i att följa upp och kontrollera ställföreträdarskap, samt säkerställa att lagar och riktlinjer efterlevs.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
* Granskning och handläggning av ärenden inom godmanskap och förvaltarskap
* Uppföljning och kontroll av gode män och förvaltare
* Kommunikation med myndigheter, anhöriga och andra aktörer
* Administrativt arbete och dokumentation
Vi erbjuder dig:
Ett utvecklande och omväxlande arbete
En möjlighet att bidra till samhällets välfärd och rättssäkerhet
Kollegialt stöd och en arbetsmiljö där vi värdesätter öppenhet och samarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller socialt arbete, eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet av administrativt arbete
* God förståelse för lagstiftningen kring godmanskap och förvaltarskap
* Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
* För att trivas i rollen behöver du vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt.
* Du är empatisk och lyhörd i kontakten med olika aktörer samt har en god kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig både muntligt och skriftligt.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.
