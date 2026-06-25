Handläggare och kontrollant
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-06-25
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Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Enheten för jordbrukarstöd arbetar med att handlägga, kontrollera och besluta om areal- och djurbaserade stöd till jordbruket. Vi handlägger stöd på uppdrag av både Jordbruksverket och Naturvårdsverket. På enheten finns närstående uppdrag inom tillsyn, inventeringar och rådgivning. Just nu driver vi projekten Sörmlands Artrika Slättbygder och Ett rikt odlingslandskap.
På enheten jobbar vi nära varandra med stor flexibilitet. Arbetet är årstidsbundet med många deadlines. Det innebär också mycket service och för att trivas hos oss behöver du ha en positiv inställning till serviceuppdraget.
För närvarande ingår enheten för jordbrukarstöd i avdelningen för verksamhetsstyrning och stöd. Eftersom det pågår en översyn av organisationen kan det komma att förändras.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en handläggare som ska arbeta med handläggning och utredning inom jordbrukarstöd och efter behov genomföra kontroller av mark och/eller djur vid självständiga fältbesök. Beroende på tidigare erfarenhet kommer du antingen börja som arealkontrollant eller som handläggare.
Som kontrollant bedömer du grödor och regelefterlevnad på plats på gården. Du kommunicerar dina bedömningar till verksamhetsutövaren och dokumenterar det du sett. Som handläggare bedömer du underlag, administrerar utskick och sammanställer resultat. Arbetsuppgifter inom bland annat diarium och telefonservice sker under hela året.
Du ska också delta i det löpande arbetet med att utveckla vår verksamhet. Efter behov och förmåga kan du få fler arbetsuppgifter. Delar av året kan det bli aktuellt att förstärka projektgruppen inom till exempel rådgivning, inventeringar eller planering av evenemang. Du kan även komma att stå till andra enheters förfogande genom den samverkan vi har med exempelvis djurskydd och landsbygdsutveckling.
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskolenivå samt minst 6 månaders erfarenhet av myndighetsutövning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Din utbildning ska vara kopplad till jordbrukslandskapets natur- och/eller kulturvärden eller jordbruksproduktion, till exempel agronom, biolog, landskapsvetare eller arkeolog. Du bör ha god kännedom om jordbrukspolitiken och lantbrukets villkor samt behärska grunderna i praktiskt jordbruk eller djurskötsel.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av fältkontroller, ajourhållning av blockdatabasen eller handläggning av jordbrukarstöd
Erfarenhet av rådgivning inom lantbruk
Erfarenhet av telefonsupport och/eller eventplanering
Erfarenhet av tillsyn eller revision inom jordbruksområdet
Utbildning eller kunskap förvärvad på annat sätt om limniska system, markvetenskap, djurvälfärd, djurskydd, inventeringar i jordbrukslandskapet eller annat närstående område.
Utbildning eller kunskap förvärvad på annat sätt inom förvaltningsrätt, projektledning, offentlig upphandling, redovisning eller databehandling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett professionellt förhållningssätt och mycket god kunskap i svenska språket. Vi förutsätter att du har goda datorkunskaper.
För att lyckas i din roll behöver du även ha förmåga att samarbeta och att kommunicera tydligt, pedagogiskt och målgruppsanpassat. Du kan självständigt och noggrant genomföra dina arbetsuppgifter och samtidigt leverera god kvalité inom uppsatta tidsgränser. Eftersom vi gemensamt hjälps åt att lyckas med hela arbetsgruppens uppdrag behöver du även ha flexibilitet för att kunna växla mellan arbetsuppgifterOm tjänsten
Anställningenär tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Mases Sofia Lloyd. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.
Lönespann för den aktuella tjänsten är: 38.000 - 42.000 kr/månSå ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 17 juli 2026
Vi planerar för att hålla intervjuer vecka 30, vilket kan komma att kompletteras med arbetsprov. Tillträde från 1 september, eller enligt överenskommelse.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Södermanlands Län
(org.nr 202100-2262), https://www.lansstyrelsen.se/
Stora Torget 13 (visa karta
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611 86 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Kontakt
Anna Forsberg, ST 010-2234000 Jobbnummer
9978454