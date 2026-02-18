Handläggare nationella regionalfondsprogrammet
Tillväxtverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxtverket i Stockholm
, Gävle
, Örebro
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en driven handläggare? Brinner du för att utveckla företag, regioner och städer? Har du erfarenhet av europeiska regionalfonden? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Enheten Nationellt utvecklingsstöd ansvarar för stödmedel i nationella regeringsuppdrag och bidrar till kvalitet och effektivitet för att skapa största möjliga nytta hos myndighetens målgrupper. Enheten ansvarar också för det Nationella regionalfondsprogrammet som pågår under 2021-2027.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
I rollen ingår framtagande av utlysningar inom ramen för Europeiska regionalfonden. Det innefattar även att bereda och handlägga projekt. Man kommer att delta i olika interna arbetsgrupper för bla. förenkling och effektivt genomförande. Som handläggare kommer man även att hålla i mobiliseringsaktiviteter för att få fler sökande till programmet. För att lyckas med arbetet kommer man behöva ha täta kontakter med projektägare och andra intressenter.
Ditt tjänstgöringsställe är på något av följande kontor: Arjeplog, Luleå, Östersund, Stockholm, Göteborg, Malmö eller Örebro.
Resor förekommer i tjänsten
Vi söker dig som har:
• Minst tre års utbildning från universitet eller högskola gärna med samhällsorienterad inriktning så som statskunskap eller juridik.
• God kännedom om regionalfonden och EUs sammanhållningspolitik
• Arbetslivserfarenhet och/eller kunskap inom landsbyggs-, regional-, eller näringslivsutveckling.
• rktyg och att kunna arbeta i digitala miljöer.
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Följande är meriterande:
• Ha erfarenhet av att handlägga projekt.
• Kännedom om Nyps
• Erfarenhet av projekthandläggning och/eller projektutveckling.
• Haft arbeten som ställt krav på att kunna sätta sig in i olika regelverk för att kunna genomföra uppdrag
• Haft arbeten som krävt att man initierar, analyserar, planerar, genomför och rapporterar sina uppdrag.
Som person söker vi dig som är målinriktad, har vana att strukturera och planera sitt arbete självständigt samt är serviceinriktad.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden . Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 11 mars
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Annika Rosing, tfn 08- 681 92 92. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Sara Påhlsson sara.pahlsson@tillvaxtverket.se
tfn 08- 681 94 62.
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post st@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), http://www.tillvaxtverket.se/ Jobbnummer
9749364