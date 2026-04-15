Handläggare moms
2026-04-15
Har du ett intresse av att arbeta med skattefrågor? Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom Företagsbeskattningsavdelningen har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med momsfrågor och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i kontakt med företag. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du bidrar också till vårt arbete med ständiga förbättringar i vardagen och väljer effektiva lösningar. Du tänker nytt, vågar och agerar. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör en av våra sektioner på Företagsbeskattningsenhet 3 med placering i Uppsala.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
ha en mycket god analytisk förmåga, vilket bland annat innebär att du fattar välgrundade beslut utifrån de fakta du tagit reda på inför lösningen av en uppgift
tala och skriva enkelt och tydligt
ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik eller för tjänsten annan relevant högskoleutbildning.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med skattefrågor. Det är även önskvärt med aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med skattefrågor på Skatteverket.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
753 19 UPPSALA Kontakt
Therese Sjödin, Seko 010-5741405 Jobbnummer
9854920