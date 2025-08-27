Handläggare med myndighetsutövning Barn och Unga
2025-08-27
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!
Är du intresserad och vill arbeta med oss?
Vi söker handläggare med myndighetsutövning inom verksamhetsområde Barn och Unga. Enheten har till uppgift att utreda, stödja, hjälp och ge service till utsatta personer i kommunen.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av myndighetsutövningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Ta emot anmälningar och ansökningar som rör barn och unga, utredning, beslutsfattande enligt delegationsordning, uppföljningar och omprövningar av bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). I utredningsarbetet ingår även samverkan med barnets nätverk och att bedriva motivationsarbete med familjen.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan med kompletterande utbildning som uppfyller Socialstyrelsens behörighetskrav för myndighetsutövning barn och unga. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning är ett krav. Du ska ha god kunskap om gällande lagstiftning och BBIC. Arbetet ställer krav på din förmåga att skapa och underhålla relationer till barn och unga, deras familjer samt till olika samarbetspartners.
Du ska ha en god förmåga till reflektion och analys samt kunna motivera och fatta välgrundade beslut. Ett krav är att du är noggrann vad gäller dokumentation och handläggning samt kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Kunskaper i andra språk än svenska är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Pulsen Combine.
Du har en god kommunikativ förmåga och är trygg, lugn och stabil i din yrkesroll, vilket är en förutsättning för att kunna fatta snabba beslut och agera i situationer trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Krav på B-körkort
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi kan komma att tillämpa provanställning 6 månader.
Sista ansökningsdatum 2025-09-24
Urvalsprocessen och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag - inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt!
Som medarbetare hos oss i Älvsbyns kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner. https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/personalformaner/
Läs mer om att bo i Älvsbyn på https://www.alvsbyn.se/flyttahit
eller ta kontakt med vår inflyttningslots om du har frågor.
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom all yrkesområden. Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla. I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Ersättning
individuell lönesättning, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Enhetschef Individ- och Familjeenheten
Eleonor Linder eleonor.linder@alvsbyn.se 0929-172 12 Jobbnummer
