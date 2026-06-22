Handläggare med inriktning utrymning och inkvartering
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-06-22
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo. Vill du vara med och stärka samhällets förmåga inom utrymning och inkvartering? Då kan du vara vår nästa kollega. Som handläggare kommer du att arbeta med utveckling av kunskap, vägledning och stöd inom området utrymning och inkvartering. Du blir en del av teamet på enheten för befolkningsskydd, där du bidrar till att göra andra redo och stärka samhällets beredskap inför kriser och krig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I anställningen som handläggare inom enheten för befolkningsskydd och kärnenergiberedskap arbetar du med att stödja och utveckla enhetens arbete inom krisberedskap och civilt försvar, med särskilt fokus på utrymning, inkvartering och befolkningsrörelser.
I arbetet ingår att:
bidra till att stärka förmågan inom befolkningsskyddet
ta fram och utveckla kunskap, vägledning och styrning inom området
ge stöd och råd till aktörer på lokal, regional och nationell nivå
samverka med civila och militära aktörer inom totalförsvaret
ta fram kunskapsunderlag som möjliggör planering och förmågeutveckling
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
kunskap och erfarenhet av arbete inom civil beredskapsplanering eller militär operationsplanering
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i länsstyrelse eller inom kommunal/regional verksamhet
erfarenhet av arbete med utrymning och inkvartering
erfarenhet av arbete med totalförsvaret
erfarenhet av planering för att skydda befolkningen, särskilt inom befolkningsskydd
erfarenhet av att driva eller medverka i utvecklingsarbete eller regeringsuppdrag
kunskap inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara i Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Vi arbetar för att stärka befolkningsskyddet genom att samordna planering och säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Vi bidrar till att aktörerna samordnar planeringen inom befolkningsskyddet, avseende utrymning och inkvartering, befolkningsrörelser samt viktigt meddelande till allmänheten och VMA.
Enheten samordnar och bidrar till utveckling av den statliga räddningstjänstens ansvar vid utsläpp av radioaktiva ämnen samt sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Enheten bedriver även tillsyn av länsstyrelsens ansvar för kärnteknisk olycka.
Vi tar fram föreskrifter, utövar tillsyn och stödjer myndigheter, kommuner och regioner i frågor som rör räddningstjänst, sanering, varning till allmänheten samt utrymning vid kris. Vi utvecklar och samordnar även system för varning och information. Enheten leds av en enhetschef med stöd av en ställföreträdande enhetschef
Vi har aktivitetsbaserade kontor där du kan välja arbetsplats efter behov och möjlighet till distansarbete när så arbetsuppgifterna/verksamheten tillåter. Som medarbetare hos oss erbjuds du friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas bidra till ökad jämställdhet och likabehandling samt en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Peter Norlander. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo eller Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Lena Bäcklund Gillstedt (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Packhusallén 2 (visa karta
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651 81 KARLSTAD Jobbnummer
9972180