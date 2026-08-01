Handläggare med inriktning på Boendefrågor
Värmdö Kommun / Socialsekreterarjobb / Värmdö Visa alla socialsekreterarjobb i Värmdö
2026-08-01
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Beskrivning Enhet/Avdelning
Verksamheten för bostadssociala frågor har sin organisatoriska tillhörighet på Enheten för vuxen, Individ och familjeomsorg. Verksamheten för bostadssociala insatser består av tre heltidstjänster, men har ytterligare 20 medarbetare på samma enhet.
Arbetsbeskrivning
I rollen som handläggare bistår du i handläggningen av ansökningar om sociala kontrakt, gör uppföljande besök hos hyresgäster, tar emot felanmälningar samt samverkar med externa och interna aktörer (exempelvis kommunala bostadsbolag, andra tjänstemän inom kommunen, gode män och förmyndare).
I rollen som ansvarar du för rättssäker handläggning, goda relationer till hyresgäst och samarbetspartners och arbetar systematiskt för att hyresgästerna ska få överta sina hyreskontrakt.
Vi söker dig som har en adekvat utbildning, vilket i praktiken innebär att du har goda kunskaper om socialtjänstlagen.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Minst två års yrkeserfarenhet inom något av individ och familjeomsorgens område.
Meriterande:
Tidigare yrkeserfarenhet inom bostadssociala frågor inom socialtjänsten.
God kunskaper i hyreslagen.
Kunskaper i verksamhetssystemet Pulsen Combine.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet
Som person märks det att du har några års yrkeserfarenhet och kan kombinera ett prestigelöst förhållningssätt med ett målinriktat arbete.
Arbetsgruppen består av medarbetare som tillsammans har lång arbetslivserfarenhet, är lösningsfokuserade och kompetenta.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
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134 81 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Avdelningen för individ och familjeomsorg Kontakt
Maria Rangdag maria.rangdag@varmdo.se 08-57047563 Jobbnummer
10017652