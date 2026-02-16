Handläggare med inriktning marknadskontroll
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-02-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Karlstad
, Solna
, Stockholm
, Lund
, Kramfors
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo.
Vill du vara vår nästa kollega?
Vi söker nu dig som vill vara med och få bort undermåliga produkter från marknaden och samtidigt bidra till att öka svensk konkurrenskraft. Tycker du det är kul att granska produkter så att de är säkra för användaren och att främja EU:s inre marknad? Tänka nytt och utvecklas tillsammans med andra?
Vi har ett spännande jobb att erbjuda! Myndigheten har nu behov av en handläggare inom marknadskontroll av gasflaskor, aerosolbehållare, gasolgrillar och andra gasanordningar samt fyrverkerier och sprängämnen för civilt bruk som omfattas av EU:s produktregler.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
På sektionen arbetar vi med marknadskontroll och andra insatser för att se till att produkter uppfyller EU:s produktregler och är säkra att använda. Vi kontaktar tillverkare, importör och/eller distributör av produkter och kontrollerar att de uppfyllt gällande krav, och vid brister kan vi behöva besluta om försäljningsförbud och återkallelse.
Vid granskning av produkter förekommer bl.a. följande arbetsuppgifter. Att analysera marknaden och göra urval av produkter som kan vara bristfälliga, för att sedan granska produkten främst genom dokumentkontroll. Granskningen dokumenteras i interna och i EU:s system och resultatet kan innebära att beslut om juridiska åtgärder sedan behöver fattas. Andra insatser vi gör är att informera och höja kunskapen om reglernas innehåll.
Du kommer att ingå i en mindre grupp inom sektionen, men i rollen ingår även att kunna arbeta självständigt i ett nära samarbete med medarbetare. Beroende på din erfarenhet och bakgrund finns det goda möjligheter att forma tjänsten utifrån intresse, kompetens och erfarenhet för att succesivt kunna växa in i rollen.
Utöver marknadskontrollärenden får du möjlighet att arbeta med informations- och utbildningsinsatser, omvärldsanalyser, samverkan med andra myndigheter nationellt och inom EU samt utveckling av våra kontrollmetoder och systemstöd. Du kan även bidra till sektionens utvecklingsarbete, exempelvis av digitala verktyg och processförbättringar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning, med naturvetenskaplig, teknisk, eller samhällsvetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Några års arbetslivserfarenhet.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har:
- Kunskap och erfarenhet från produktsäkerhet, marknadskontroll eller tillsyn.
- Arbete i statlig eller annan offentlig organisation.
- Erfarenhet av arbete med tekniska eller juridiska frågor.
- B-körkort.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, har personlig mognad samt god språklig analytisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst vid sektionen för hantering av explosiva varor. Sektionen arbetar med lagstiftning, stöd och utveckling av samhällets förebyggande arbete inom området explosiva varor, både olycksförebyggande och brottsförebyggande. Sektionen ansvarar även för uppgifter inom området marknadskontroll.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans. Andra förmåner är möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Suzanne Noreklint. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Lena Bäcklund Gillstedt (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/32". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984) Jobbnummer
9745839