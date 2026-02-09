Handläggare med inriktning kommunikation
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Utbildningsenheten, som är en del av HR-avdelningen, arbetar strategiskt och långsiktigt med utbildningsförsörjning och kompetensutveckling för hela myndigheten. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten där enhetens främsta uppdrag handlar om att planera, utarbeta, administrera, genomföra, följa upp och kvalitetssäkra utbildningar. Sektionen för antagning och utbildningsproduktion ansvarar för enhetens interna kommunikation och den myndighetsriktade kommunikationen avseende utbildning. Sektionen ansvarar även för att synliggöra och tillgängliggöra utbildning i Kriminalvårdens utbildningsportal och studieadministration. Ansvaret omfattar även att utforma, producera, revidera och förvalta nätbaserade utbildningar och objekt.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vi söker en handläggare till sektionen för antagning och utbildningsproduktion. Detta är en ny tjänst som kommer att utvecklas i nära samarbete med den som anställs. Du kommer samverka med både interna och externa enheter, projektleda uppdrag och aktiviteter, leda och utveckla enhetens kommunikation via kanaler som intranät och utbildningsportal. I arbetsuppgifterna ingår webbadministration på intern webb samt ansvar för enhetens samarbetsytor. I rollen som handläggare är du ett chefsstöd där du utreder, analyserar, skapar rapporter, underlag och presentationsmaterial och är föredragande i beslutsprocesser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett självgående och strukturerat arbetssätt och har en stark förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är mål- och resultatinriktad, samarbetar väl med andra, är lyhörd och värdesätter andras perspektiv och behov. Vi ser gärna att du bidrar med ett helhetstänk genom att se till såväl detaljer som större sammanhang.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* En akademisk examen om minst 180 hp på högskola/universitet inom kommunikation och media, alternativt annan utbildning som Kriminalvården bedömer relevant
* Utbildning i projektledning
* Erfarenhet av att framställa kvalificerat informations-, kommunikations-, och presentationsmaterial i alternativ media
* Mycket god förmåga att uttryck dig väl i tal och skrift på svenska
* Mycket goda kunskaper i Officepaketet, synnerhet Word, PowerPoint och Excel
* Erfarenhet av att använda IT som stöd i arbetet
* Förmåga att effektivt och sakligt sammanfatta och sammanställa data/statistik
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
* Erfarenhet av beredningsprocesser för ärendehantering i statlig verksamhet
* Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
