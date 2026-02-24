Handläggare med inriktning internkommunikation
Myndigheten för civilt försvar / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
2026-02-24
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Lund
, Karlstad
, Stockholm
, Solna
, Kramfors
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Som handläggare med inriktning internkommunikation hos oss blir du en nyckelperson för att säkerställa att våra medarbetare får rätt information vid rätt tidpunkt. Du kommer att arbeta nära chefer, medarbetare och med olika projekt för att skapa struktur och tydlighet i kommunikationen inom Enheten för utbildning.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss utvecklar du och driver internkommunikationen inom Enheten för utbildning. Du stödjer chefer i kommunikation inför och under större möten. Du ansvarar för innehåll och struktur på vår intranät samt på våra samarbetsytor samt arbetar för en effektiv kommunikation i våra interna digitala kanaler. Du arbetar också med att ta fram mallar och presentationer för enhetens behov. Du bidrar också med din expertis inom enhetens projekt- och förändringsarbeten. Vi är också i ett skede där vi vill utforska och implementera AI som hjälpmedel för vår internkommunikation.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom media- och kommunikationsvetenskap alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Har erfarenhet av arbete med internkommunikation.
- Vana i att arbeta med digitala plattformar för internkommunikation och webbpubliceringsverktyg.
- God förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- Arbete inom offentlig och/eller statlig verksamhet.
- Arbete inom utbildningsverksamhet.
- Erfarenhet av att stöttat chefer i kommunikation.
- Arbetat med AI som hjälpmedel för kommunikation.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Revinge, Sandö eller Karlstad. På grund av sektionen placering i Karlstad och att våra utbildningar till huvuddel bedrivs i Revinge och Sandö ser vi att mycket resor förekommer i anställningen.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Du kommer att tillhöra Sektionen för utbildningsadministration i Karlstad och ha hela Enheten för utbildning som ditt arbetsområde. Mycket av ditt arbete kommer att förläggas på våra skolor i Revinge och Sandö där vi till största delen utbildar räddningstjänstpersonal och personer som omfattas av civilplikt inom kommunal räddningstjänst. Läs gärna mer om oss här: https://www.mcf.se/sv/utbildning--ovning/utbildning/var-utbildningsverksamhet/
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Monica Roxne. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984) Jobbnummer
9761392