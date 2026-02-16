Handläggare med inriktning explosiva varor
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo.
Vill du vara vår nästa kollega?
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Inom funktionen explosiva varor arbetar vi huvudsak med att handlägga olika typer av tillståndsärenden och godkännande kopplat till hantering av explosiva varor och sprängämnesprekursorer och vi följer upp våra tillstånd med tillsyn av hanteringen.
Vi tar fram informationsmaterial och föreläser vid utbildningar arrangerade av oss eller externa arrangörer. Arbetet omfattar även utformning av föreskrifter och vi bistår lokala myndigheter i tillsynsfrågor samt lämnar information och råd till företag och andra intressenter. Området styrs av EU förordningar och EU-direktiv så på enheten förekommer även internationellt arbete, främst på EU-nivå.
Arbetet omfattar så väl olycksförebyggande som brottsförebyggande delar, varav det senare har ökat i omfång de senaste åren. Beroende på din erfarenhet och bakgrund kommer du inledningsvis att få fokusera på några delar av arbetet inom funktionen för att succesivt kunna växa in i rollen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning, med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, eller motsvarande kunskaper som vi bedömer som likvärdiga.
- Några års arbetslivserfarenhet.
- B-körkort.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har:
- Varit med och tagit fram föreskrifter eller motsvarande dokument.
- Kunskap om att utöva tillsyn.
- Varit med och arbetat med brottsförebyggande arbete kopplat till sprängningar.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, har personlig mognad samt god språklig analytisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst vid sektionen för hantering av explosiva varor. Sektionen arbetar med lagstiftning, stöd och utveckling av samhällets förebyggande arbete inom området explosiva varor, både olycksförebyggande och brottsförebyggande. Sektionen ansvarar även för uppgifter inom området marknadskontroll.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans. Andra förmåner är möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Suzanne Noreklint. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Lena Bäcklund Gillstedt (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
