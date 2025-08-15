Handläggare med fokus på arkivfrågor
2025-08-15
Strömsunds kommun söker en handläggare med fokus på arkivfrågor. Tjänsten ligger i kansli enheten som har sin arbetsplats i kommunhuset i Strömsund. Inom kansli enheten jobbar vi med den politiska administrationen, arkiv, överförmyndarfrågor och budget- och skuldrådgivning.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som handläggare på kansli enheten kommer du ha som huvudarbetsuppgift att arbeta med arkivfrågor. Du kommer arbeta med klassiska arkivfrågor i kombination med att påbörja kommunens digitala omställning. Du kommer att ha en central roll att stötta och utveckla arkivfunktionen tillsammans med våra verksamheter.
Vi har påbörjat arbetet med att införa ett e-arkiv och du kommer ha en betydande roll i detta. I dina arbetsuppgifter ingår att utföra traditionella arkivarieuppgifter som tillsyn, vårda arkiv, utlämnande av allmänna handlingar, utveckla och förvalta kommunens informationshanteringsplaner, vara rådgivande och utbilda medarbetare i arkiv- och dokumenthantering, sekretessbedömningar och genomföra internutbildning i arkiv- och informationshantering.
Du kommer även att arbeta med andra förekommande arbetsuppgifter inom kansli så som ärendehantering, diarieföring, skriva tjänsteskrivelser och vid behov vara nämndsekreterare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant högskoleutbildning, såsom arkiv- eller informationsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i arkiv eller om du har kunskaper inom arkivvård, ordnande och förtecknande eller likande. Vi vill att du har ett intresse av digitaliseringens möjligheter och effektivisering av processer.
Du kommer att ha både interna och externa kontakter och behöver vara social, serviceinriktad och pedagogisk. Du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. Du måste tycka om och ha fallenhet för struktur, ordning och reda samt vara noggrann.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift och du kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Enhetschef
Angelica Texmo angelica.texmo@stromsund.se 0670-169 80 Jobbnummer
