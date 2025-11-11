Handläggare med EU-inriktning vid justitieutskottet
Riksdagsförvaltningen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksdagsförvaltningen i Stockholm
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Söker du ett unikt och intressant arbete där du arbetar för demokratin? Justitieutskottet behandlar bland annat frågor om domstolarna, polisen, kriminalvården och straffrättslig lagstiftning. Utskottet har 17 ledamöter och biträds av ett kansli med tio medarbetare. Kansliet tillhör utskottsavdelningen, som består av 15 utskottskanslier och EU-nämndens kansli samt ett utvärderings- och forskningssekretariat.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som utskottshandläggare deltar du i kansliets löpande arbete med att ge stöd till justitieutskottets verksamhet. Arbetsuppgifterna varierar, men framför allt kommer du att arbeta med utskottets EU-frågor. Det innefattar bland annat att löpande bevaka EU-frågor inom utskottets områden, sammanställa underlag inför utskottets överläggningar och informationstillfällen med regeringen, bistå utskottet vid subsidiaritetsprövningar, skriva utskottets utlåtanden och hålla löpande kontakt med Regeringskansliet. I uppgifterna kan det även ingå att ta fram förslag till yttranden och betänkanden samt att delta i utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete. Till dina uppgifter hör även att planera för och handlägga utskottets möten, besök och resor.
I tjänsten ingår även att vid behov bistå i kansliets administrativa arbetsuppgifter och stötta andra delar av utskottsavdelningen.Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning. Aktuell erfarenhet av liknande arbete i Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet eller någon annan statlig myndighet liksom kunskaper om beslutsprocesserna i riksdagen och inom EU är meriterande.
Du har initiativförmåga och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du är noggrann, analytisk, kan arbeta under tidspress samt formulera dig väl i både tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Det är viktigt att du både kan arbeta självständigt och fungerar bra i grupp. Kansliet är en liten enhet, och delar av verksamheten bedrivs i nära samarbete mellan kollegorna. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att samarbeta och kommunicera.
Anställningen är tidsbegränsad till och med den 31 januari 2027 men kan eventuellt komma att förlängas. Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.
• Anställningsform: Tidsbegränsad
• Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 24 november 2025.
Referensnummer: 505-2025/26Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Gunilla Berglund, kanslichef, 08-786 40 36
Fackliga representanter
Peter Stoltz, Saco-S,
Anneli Löfling, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se Jobbnummer
9599301