Handläggare LSS/SoL till Funktionsstöd myndighet
Jönköpings kommun / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-01-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Har du ett stort driv och engagemang för att hjälpa andra? Trivs du med att planera, organisera och prioritera i ditt arbete? Då är det dig vi söker till Funktionsstöds härliga myndighetsteam - var med och bidra till vårt meningsfulla arbete!
Ditt nya jobb
Som handläggare inom Funktionsstöd ingår du i området för myndighetsarbete.
I tjänsten arbetar du med den samlade beslutsprocessen för personer med funktionsnedsättningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Dina arbetsuppgifter består av att utreda, bedöma och fatta beslut utifrån aktuell lagstiftning samt följa upp besluten. Arbetet innebär kontakt med såväl medborgaren som anhöriga, utförare av den beslutade insatsen, andra myndigheter och vårdgivare. I din kontakt ingår det att ge korrekt och tydlig information om insatser och bistånd. Det innefattar även dokumentation i verksamhetssystemet Combine.
Din kompetens
- Du har en socionomexamen alternativt relevant likvärdig utbildning med krav på socialrätt och arbetslivserfarenhet inom myndighetsutövning
- Du har goda kunskaper om aktuell lagstiftning och önskvärt med grundläggande kunskaper om funktionsnedsättningar
- Meriterande med erfarenhet av handläggning utifrån SoL och LSS inom socialtjänsten alternativt annan myndighetsutövning
- Önskvärt med erfarenhet av individens behov i centrum (IBIC) och motiverande samtal (MI), samt verksamhetssystemen Combine och Cosmic
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt god datorvana
- B-körkort är meriterande
Som person är du självgående, strukturerad och driver dina arbetsprocesser framåt. Du trivs med komplexa frågor, är lösningsorienterad och kan snabbt anpassa dig till olika uppdrag. Samarbete och kommunikation ser vi är dina styrkor - du är lyhörd, tydlig och anpassningsbar, samt delar gärna med dig av kunskap. Du värderar att skapa och upprätthålla goda relationer med andra, du är förtroendeingivande och trygg i dig själv.
Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och lämplighet!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en unik möjlighet att kombinera ditt engagemang för social rättvisa med konkreta insatser som förbättrar livet för personer i behov av stöd och service. Du ges också möjlighet till kompetensutveckling genom fördjupning i olika utvecklingsarbeten.
Vi erbjuder 7-timmars arbetsdag och flexibel arbetstid - för en bra balans mellan arbete och fritid. Som anställd i Jönköpings kommun får du dessutom en trygg anställning och tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag och betald semester från första anställningsåret. Läs mer här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Du blir en del av en arbetsgrupp med 35 kompetenta handläggare som tillsammans ansvarar för rättssäkra och professionella bedömningar för kommunens invånare. Vi arbetar utifrån tydliga processkartor och rutiner för de olika arbetsprocesser och insatser som kan bli aktuella. Hos oss får du ett starkt kollegialt stöd, ärendehandledning både individuellt och i grupp, samt vid behov även extern handledning. Arbetsplatsen finner du centralt i Jönköping på Sofiahuset, Kapellgatan 21.
Enheten är organiserad utifrån tre målgrupper:
Fysiska funktionsnedsättningar
- Intellektuella funktionsnedsättningar
Psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Bra att veta
Rekryteringen avser ett föräldravikariat på ungefär ett år, med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten är riktad mot målgrupp intellektuella funktionsnedsättningar, fördelningen kan över tid justeras utifrån verksamhetens behov. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag.
Löpande urval tillämpas och intervjuer planeras med start vecka 5. I din ansökan vill vi att det finns ett CV och bifogat examensbevis, samt gärna aktuella tjänstgöringsintyg.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten kontakta enhetschef Konstanca Sava
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Handläggare LSS/SoL!
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Konstanca Sava 036-102612 Jobbnummer
9681475