Handläggare LSS/SoL myndighetsutövning vikariat
2025-08-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du ett stort driv och engagemang för att hjälpa andra? Trivs du med att planera, organisera och prioritera? Då är det dig vi söker till vårt härliga och sammanhållna team för att fortsätta vårt meningsfulla arbete!
Ditt nya jobb
Som handläggare inom Funktionsstöd ingår du i området för myndighetsarbete.
I tjänsten arbetar du med den samlade beslutsprocessen för personer med funktionsnedsättningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Dina arbetsuppgifter består av att utreda, bedöma och fatta beslut utifrån aktuell lagstiftning samt följa upp besluten. Arbetet innebär kontakt med såväl medborgaren som anhöriga, utförare av den beslutade insatsen, andra myndigheter och vårdgivare. I din kontakt ingår det att ge korrekt och tydlig information om insatser och bistånd. Det innefattar även dokumentation i verksamhetssystemet Combine.
På vår enhet är vi uppdelade i tre målgrupper: fysiska funktionsnedsättningar, psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt intellektuella funktionsnedsättningar. Vikariatet riktar sig till målgruppen psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men kan över tid ändras utifrån verksamhetens behov.
Din kompetens
Du som söker är utbildad socionom alternativt har annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Tjänsten ställer krav på att du har goda kunskaper om aktuell lagstiftning. Det är starkt meriterande om du har arbetat som handläggare inom LSS/SoL och med målgruppen alternativt liknande arbete. Likaså om du har arbetat inom funktionsstöd. Önskvärt att du har erfarenhet av IBIC (Individens behov i centrum) och MI (motiverande samtal) samt av verksamhetssystem Combine och Cosmic.
Dina kunskaper i svenska är mycket goda i tal och skrift. B-körkort ser vi som meriterande.
Som medarbetare förväntas du vara självgående och ta ansvar där du strukturerar och driver dina arbetsprocesser. Du är lösningsorienterad, trivs att arbeta med komplexa frågor och kan snabbt anpassa dig till olika uppdrag. Du analyserar ärenden noggrant för att bidra till en utvecklingsinriktad och kvalitativ verksamhet.
God förmåga att samarbeta och dela med dig av kunskap samt erfarenheter är viktigt. Din kommunikation präglas av lyhördhet och tydlighet som anpassas till olika mottagare. Du värderar att skapa och upprätthålla goda relationer med andra, du är förtroendeingivande och trygg i dig själv. Vi lägger stor viktigt vid personlig mognad och lämplighet för tjänsten!
Vi erbjuder dig
Du får en unik möjlighet att kombinera engagemang för social rättvisa med konkreta insatser, allt för att förbättra livet för de personer som behöver stöd och service. Du har även möjligheten att kompetensutveckla dig genom att fördjupa dig i olika typer av utvecklingsarbeten. Givetvis får du som anställd i Jönköpings kommun även ta del av andra förmåner:
- 7 timmars arbetsdag
- Flexibel arbetstid
- Friskvårdbidrag
- Betald semester redan första anställningsåret
Läs mer här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Hos oss ingår du i en arbetsgrupp bestående av 35 kompetenta handläggare som årligen ansvarar för att kommunens invånare får en rättssäker och professionell bedömning. Här kommer du vara omgiven av ett kollegialt stöd, ärendehandledning individuellt och i grupp, samt vid behov extern handledning. Tillsammans arbetar vi utifrån upprättade processkartor och tydliga rutiner för de olika arbetsprocesser och insatser som kan bli aktuella. Arbetsplatsen ligger centralt i Jönköping, på Sofiahuset Kapellgatan 21.
Bra att veta
Rekryteringen avser ett vikariat på ungefär ett år med tillträde omgående och eventuell möjlighet till förlängning. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag. Löpande urval och intervjuer kommer att tillämpas i rekryteringen.
Vill du veta mer?
Katarina Dalslätt, Enhetschef (åter från semester 18/8)
Telefonnummer: 036-10 25 30
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Handläggare LSS/SoL myndighetsutövning!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Lön enligt kollektivavtal
