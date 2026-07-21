Handläggare LSS
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje / Administratörsjobb / Norrtälje Visa alla administratörsjobb i Norrtälje
2026-07-21
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Vi erbjuder dig
På Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje värnar vi om våra medarbetare. Vi arbetar för att främja ett professionellt och engagerat ledar- och medarbetarskap samt en arbetsmiljö som präglas av respekt, samarbete och arbetsglädje. Som medarbetare hos oss har du möjlighet till distansarbete när arbetet så tillåter samt friskvårdsbidrag på 5 000 kr.
Vi söker nu en LSS handläggare till enhet LSS som idag består av 15 handläggare, en 1:a LSS handläggare och en enhetschef. Inom enheten LSS arbetar vi med myndighetsutövning med fokus på handläggning av ärenden inom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Det finns ett tydligt uppdrag inom avdelningen att utveckla handläggningsprocesser, arbetssätt, samverkan och innovation, samt digitala lösningar som en del av detta. Inget är så bra att det inte kan bli bättre! Vi hoppas att du ser det som ett spännande uppdrag som du vill vara med att förverkliga.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som handläggare på Kommunalförbundet? I länken nedan berättar några av våra medarbetare om sina erfarenheter av arbetet, vad som gör uppdraget meningsfullt och hur det är att vara en del av vår verksamhet. Möt våra medarbetare – Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) (https://www.sjukvardomsorg.se/jobba-hos-oss/mot-vara-medarbetare/)
Utmaningar och möjligheter
Tjänsten som LSS-handläggare innebär myndighetsutövning och handläggning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL). Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda, bedöma, fatta beslut om samt följa upp beviljade insatser för både barn och vuxna. Arbetet utgår från den enskildes behov och livssituation, med ett helhetsperspektiv och ett starkt fokus på rättssäker handläggning. Vi har regelbundna ärendedragningar i grupp och extern juridisk handledning. Vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna deltar medarbetarna i olika utvecklingsarbeten för att föra verksamheten framåt.
Det här behöver du ha med dig
För att lyckas i detta roliga och utmanande arbete är det ett krav att du har socionomexamen eller annan utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Tjänsten som LSS handläggare kräver att du är serviceinriktad, flexibel och noggrann. Det är viktigt att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan strukturera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Vi arbetar enligt IBIC (individens behov centrum) som utredningsmetodik och lägger stor vikt vid rättssäkerheten.
Erfarenhet av arbete med målgruppen inom LSS och erfarenhet av myndighetsutövning eller annat utredningsarbete är meriterande. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga då du kommer att ha många kontakter med både klienter, anhöriga, företrädare och andra professioner. Då dokumentation och journalföring är en stor och viktig del i arbetet behöver du också ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. I och med att omvärlden är i ständig förändring behöver du också vara flexibel, initiativtagande och se utmaningar som något roligt som ska lösas.
Vi tror på långsiktighet i våra anställningar och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Då Norrtälje kommun är finskt förvaltningsområde ser vi positivt på om du behärskar det finska språket. Det är även positivt om du behärskar något av de övriga minoritetsspråken.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 34 000 - 47 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336765". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
(org.nr 222000-1891)
Box 801 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjukvård Och Omsorg I Norrtälje (kson), Lss Kontakt
Enhetschef
Helena Mägi helena.magi@norrtalje.se Jobbnummer
10007879