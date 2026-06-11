Handläggare logistikstöd
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-06-11
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra andra redo?
Som handläggare logistikstöd kommer du att vara en del av teamet på sektionen för logistik. Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för kriser och krig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att ta emot förfrågningar på materiel till nationella och internationella insatser, övningar och utbildningar samt ta emot och registrera beställningar. Arbetet innefattar även att rekommendera transportlösningar, göra förnyade konkurrensutsättningar på transportavtal samt följa upp transporter. I detta ingår också att säkerställa att arbetet hanteras och dokumenteras enligt fastlagda processer och rutiner.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att enheten har goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners samt utvecklar rutiner och arbetssätt som skapar förutsättning för effektiv logistik.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
universitets-/högskoleutbildning inom relevant område, eller slutförd YH/KY-utbildning inom logistik, eller minst 5 års arbetslivserfarenhet inom logistik/spedition som bedöms likvärdig.
erfarenhet av internationella transporter.
erfarenhet av exportkontroll.
erfarenhet av tullhantering
erfarenhet av arbete inom eller gentemot den offentliga sektorn.
god datorvana och är van att arbeta i Microsoft Windows/Excel samt olika stödsystem.
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta i stödsystemen Unit4 och CECIS.
kunskap om myndighetens insatsverksamhet.
kunskap om offentlig upphandling.
ytterligare språkkunskaper.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Dessutom har du ett strukturerat arbetssätt och gillar ordning och reda. Du har också ett serviceinriktat förhållningssätt och kan behålla lugnet även i pressade situationer.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
På sektionen för logistik är vi drygt 15 medarbetare och merparten har sin placering i Karlstad. Enhetens uppgift är att ansvara för transporter och försörjning av materiel till insats, övning och utbildning, såväl nationellt som internationellt. I detta innefattas också support vid materiel- och logistikfrågor från personal på insats, övning och utbildning.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Bernt Hedström. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 2 juli 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för civilt försvar (visa karta
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651 81 KARLSTAD Jobbnummer
9960329