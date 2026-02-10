Handläggare Logistik Till Fartygsutbildningsenheten
2026-02-10
Är du strukturerad, serviceinriktad och trivs med att arbeta administrativt och samordnande inom logistikområdet?
Då kan du vara den person vi söker.
Om enheten
Fartygsutbildningsenheten (FuE) bedriver teoretisk och praktisk grundläggande utbildning för såväl värnpliktiga som blivande officerare (OP/SOU/ROU/SOFU) och därutöver kompetenshöjande utbildning för alla kategorier av marin personal. Enheten består av fyra avdelningar och två fartygsdivisioner som utbildar i bl a teoretisk och praktisk navigation, skeppsteknik, förplägnad och logistik, skyddstjänst och sjukvård samt sjömanskap. Tjänsten handläggare logistik är placerad vid Sjöstridsskolans Fartygsutbildningsenhet. Arbetsplatsen är belägen i Karlskrona (ÖHK), där du kommer tjänstgöra i ledningen för enheten. Tjänsten utförs i Karlskrona, men kan under perioder innebära tjänsteresor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Det övergripande syftet med tjänsten är att stödja FuE ingående delar inom logistikområdet. Arbetsuppgifterna omfattar handläggning, planering och du jobbar såväl självständigt som tillsammans med andra inom området logistik.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara följande:
• samordna och administrera logistiska rutiner och processer
• stödja enheten i frågor kopplade till förnödenhetsförsörjning och logistiska flöden
• hantera beställningar, redovisning, inventering och uppföljning
• ta fram och sammanställa underlag för beslut och rapportering
• medverka i utveckling och kvalitetssäkring av administrativa arbetssätt inom logistikområdet.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Flerårig erfarenhet av administrativt arbete, gärna i större organisation
• God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya administrativa verktyg
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du trivs med att skapa ordning och följa upp processer, och du har lätt för att samarbeta med olika funktioner. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har en positiv inställning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete inom logistik, planering eller samordning
• Erfarenhet av administrativa system inom Försvarsmakten, exempelvis PRIO (SAP), LIFT eller RSF
• Erfarenhet av arbete i myndighet eller annan större organisation
• Grundläggande militär utbildning
• Erfarenhet av att utbilda eller informera inom relevanta områden
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänsteresor kopplat till tjänsten kan förekomma.
Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Kontaktar Michael Åkesson på telefon 070-815 59 31.
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Samtliga personer ovan nås via FM växel 010-828 50 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
