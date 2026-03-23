Handläggare Logistik Till Blekinge Flygflottilj
Logistikhandläggare till Blekinge flygflottilj
Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? Är du en person som tycker om snabba svängningar, utmaningar och att lösa problem och vill arbeta med logistik. Då kan jobbet som logistikhandläggare på Blekinge flygflottilj F 17/ Basenheten vara något för dig.
Basenheten
Som logistikhandläggare kommer du att arbeta inom Basenhetens stab vilken består av en mindre ledning med enhetsstab, basenhets-/flygplatsledning, utbildningsavdelning samt fyra kompanier och två bastroppar, totalt ca 470 personer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär i stort att leda arbetet med och utveckla materiel-, underhålls- och logistikprocesserna samt att planera, samordna, boka och följa upp underhåll på materiel. Du kommer även att lägga tid på inventering, materielplanering och jobba efter inkomna beslut om till exempel kassering och modifiering av materiel.
I arbetsuppgifterna ingår också behovssättning och fördelning/tilldelning av materiel inom såväl grundorganisationen (GRO) som i krigsorganisationen (KRO).
Du kommer delta i utvecklingsarbete inom logistik för F 17, men även för Flygvapnet och Försvarsmakten. I arbetsuppgifterna ingår även att delta vid större arbeten gällande krigsförbandsplanering, övningsplanering, mobiliserings- och beredskapsfrågor inom ramen för enheten. Du deltar i centrala och lokala logistikberedningar inför övningar, insatser och operationer, både nationellt och internationellt inom ramen för Nato. Du måste även vara beredd på att medfölja som logistikföreträdare vid övningar, insatser och operationer. Vidare kommer du utgöra administrativt stöd till enhetschefen samt övriga enheten.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
• För tjänsten relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
• Körkort B (manuell växellåda)
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Meriterande
• tidigare tjänstgöring i befattning som logistikofficer eller liknande arbetsuppgifter inom förnödenhetsförsörjning.
• Försvarsmaktens redovisningssystem PRIO och LIFT
• Genomfört Försvarsmaktens grundläggande soldatutbildning.
Personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande och klarar av att arbeta i ett högt tempo samt har förmåga att skifta fokus om och när det behövs. Det är också viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att planera och genomföra arbetsmöten. Du har förmåga att samverka med många intressenter såväl inom som utom Försvarsmakten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten. Övrig information
Anställningsform: tjänsten är tillsvidare med en inledande provanställning på 6 månader.
Sysselsättningsgrad: heltid
Befattningsnivå: civil
Arbetsort: Ronneby. Tjänsten innebär resor och deltagande i övningar och operationer.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krigsplacering och kommer därför föregås av en säkerhetsprövning.
Om du saknar militär utbildning kommer du att få genomföra grundläggande soldatutbildning (GSU) för att kunna verka i krigsbefattning under alla beredskapsgrader.
Frågor om tjänsten
Upplysningar om tjänsten lämnas av fanjunkare Mikael Andersson, mikael.f.andersson@mil.se
, +4670-928 59 02
Fackliga representanter
Hans Bergvall, OFR/O telefon 070-949 06 08, Peter Bohnsack, OFR/S telefon 070-857 40 06, Jan-Anders Nilsson, SEKO telefon 073-422 23 40, Chatrine Larsson, SACO telefon 070-661 84 37
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-30. Din ansökan bör innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
