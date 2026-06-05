Handläggare Logistik, G4
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Handläggare logistik, G4 till Bergslagens artilleriregemente, A 9
Vill du vara med och bygga upp ett av de nya regementen som Försvarsmakten har fått i uppgift att etablera?
Regeringen har beslutat att öka försvarsförmågan genom att återetablera flera regementen där Bergslagens artilleriregemente, A 9, i Kristinehamn är ett av dem.
Regementet ska ansvara för utbildning av två till tre artilleribataljoner för bland annat brigaderna i södra Sverige.
Nu söker vi en handläggare logistik till Regementsstaben vid Bergslagens artilleriregemente, A 9.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare logistik ingår du i regementsstabens logistikavdelning G4.
Där arbetar du med att säkerställa att materiel finns tillgänglig på förbandets olika enheter och för deras uppgifter.
Du arbetar med behovssättning av materiel till de förbandsdelar som utbildas hos A9 och följer upp materieltillförseln.
Du arbetar med behovssättning av personlig utrustning för den personal som tillhör A9.
Du ansvarar för att ge ut styrningar och stödja förbandets enheter med inventering av materiel i bruk.
Du samordnar, genomför och följer upp beställningar inom ramen för förnödenhetsförsörjning.
Du deltar på återkommande möten inom logistik för samordning inom garnisonen.
Du har kontakt med andra delar i Försvarsmakten, bland annat med A8 i Boden, arméstaben, teknik och vidmakthållandekontor för markmateriel (TVK Mark) och FMLOG.
Du bevakar avdelningens funktionsbrevlåda.
Övriga uppgifter inom logistik så som uppföljning av materielens status, med mera.
A 9 är under etablering och i ett uppbyggnadsskede och materieltjänsten är därför under stark utveckling, arbetet kommer att vara omväxlande och arbetsuppgifter kan komma att ändras över tid.
Friskvård och fysisk träning är en naturlig del av arbetet för all personal in Försvarsmakten och du tränar på arbetstid 3 timmar utifrån din egna personliga målsättning.
KRAV/Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen.
Arbetslivserfarenhet inom logistik.
Genomförd militär grundutbildning/VPL.
God erfarenhet av datorstött arbete, framför allt i Excel och Word.
Erfarenhet av planerings- och samordningsarbete.
B-körkort. Publiceringsdatum2026-06-05Dina personliga egenskaper
Du gillar listor, kalkylblad och har en god administrativ förmåga. Du har förmåga att arbeta självständigt samt ta egna initiativ.
Du har lätt för att förklara för andra hur de använder våra stödsystem för att tillgodose sina behov av materiel. Du är positiv och har en mycket god analytisk förmåga.
Ditt arbete vittnar om noggrannhet, struktur och du trivs med rutiner. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya förutsättningar och arbetsuppgifter, arbetar på både kort och lång sikt.
Då tjänsten innebär kontakter både internt och externt bör du också ha förmågan att skapa, upprätthålla och utveckla goda relationer och samarbeten.
Du är flexibel och öppen för att arbeta handgripligt när så krävs.
Stor vikt kommer att läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta i databassystem såsom SAP (PRIO), LIFT, RSF och LOGFAS.
Erfarenhet av att ha arbetat i Försvarsmakten, tex som kvartermästare, logistiker på logistikenhet, arméstab eeller inom FMLOG.
Erfarenhet av att tidigare ha arbetat med logistik och materielhantering.
Tidigare arbete inom försvarsmakten alt statlig myndighet. Övrig information
Befattningen är civil.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning för sökande som inte idag är anställda inom Försvarsmakten.
Arbetsorten är Kristinehamn.
Arbetet innebär en del inrikes tjänsteresor och ibland övernattning.
Arbetsförhållanden innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider, t ex under övningsförhållanden.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Du kommer att krigsplaceras i din befattning. Så ansöker du
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:
CV
Ansökningsbrev, med motivering om varför du är lämpad för denna befattning
Ofullständig ansökan behandlas ej.
Upplysningar om befattningen kan lämnas av Stina Backlund, Logistikchef A 9, nås via växeln på tfn 010-82 510 00
Upplysningar om rekryteringsprocessen kan lämnas av Ulrika Åslund, HR-specialist, A 9, tfn 010-82 510 00
Fackliga företrädare
Samtliga nås via växeln på tfn 010-82 510 00
OFR/O: Niclas Sköld
OFR/S: Britt Dahlman
SEKO: Crister Florin
SACO: Karin Gällmo
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-21
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Regering och Riksdag har gett Försvarsmakten uppdraget att stärka Sveriges försvarsförmåga, i en tid med osäker omvärldsutveckling. Bergslagens artilleriregemente, A 9 ska därför återetableras i Kristinehamn. Regementet kommer bidra till ökad geografisk närvaro, utbildning av värnpliktiga och därmed utveckling av artilleriförmåga i södra Sverige. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan som såväl runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
681 43 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9949136