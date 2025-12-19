Handläggare ledning- och sambandplanering
2025-12-19
Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar och med en gedigen kunskap.
Sökande enhet MSS Träningsenhet utvecklar Arméförbandens färdigheter i strid och stridsledning genom övning och träning. Enheten är uppdelad i två avdelningar, träningsavdelningen och övnings- och evalueringsavdelningen.
Träningsavdelningen består av ledningsträningsanläggningen, besättningsträningsanläggningen 122, och stridsträningsanläggning kompani och MOUT.
Övnings och evalueringsavdelningen består av övningsplanerare och evaluerare vilka arbetar för att utveckla arméns krigsförband. Avdelningen planerar och genomför övningar samt värderar arméns förband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter Placeringen kommer att vara vid övnings- och evalueringsavdelningen, där du kommer att bistå de övningsplaneringsansvariga med funktionskompetens avseende ledning/sambandskompetens och IT-säkerhet. Övnings- och evalueringsavdelningen ansvarar bland annat för större övningar i Armén och Försvarsmaktsövningar.
Planeringen av övningar stöds av ett planeringsteam, vilket sammansätts av personal från försvarsmaktens olika förband.
Ledning och sambandshandläggarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att delta i och stödja planering, genomförande och uppföljning av ledning och sambandssystem för större övningar i Armén. Dessutom ansvara för IT-säkerhet under de olika faserna. Stödja övriga delar på träningsenheten med it- och sambands kompetens.
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma är
• Planering av sambandslösningar för övningar samt uppföljning och stöd under genomförande
• Deltaga som sakkunnig i lokala övningar i våra träningsanläggningar.
• Leda och samordna informations- och IT-säkerhetsskyddstjänsten vid enheten och övningar
• Genomföra eller leda kontroll vad avser informations- och IT-säkerhetsskyddstjänst vid övningar
• Stödja med administrativa uppgifter inom it- och sambandssystem.
• Stödja MSS IT-säkerhetschef vid behov med exempelvis ackrediteringsarbeten.
Praktiska uppgifter/arbete på plats där olika övningar genomförs i Sverige och utomlands avseende fältnära verksamhet i Sverige och utomlands förekommer regelbundet i olika omfattning. Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Arbetat med arméns lednings- och sambandssystem.
• Arbetslivserfarenhet med uppbyggnad och drift av it- och sambandssystem.
• Godkände gymnasial utbildning
• Goda kunskaper inom Microsoft Office
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Körkort (körkortsklass B, manuell)
Meriterande
• Arbetat i annan statlig myndighet
• Genomfört grundläggande militär utbildning.
• Civila it certifieringar.
• Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete.
• Militära förarbevis.
Personliga egenskaper
Du har god förmåga att dels arbeta självständigt och samtidigt kunna arbeta i en tillfälligt sammansatt arbetsgrupp. Du har god kunskap i planering av komplexa uppgifter och förmåga att hantera planering i flera steg och vara förutseende. Du är engagerad, strukturerad, kommunikativ och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga och servicekänsla.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen
• Tjänstgöringsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Arbetsort: Skövde. I tjänsten kommer resor i Sverige samt utomlands att förkomma.
• Tjänstgöringsgrad: Heltid
• Befattningsnivå: Civil
• Tillträde: Vi ser gärna tillträde snarast efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV senast 2026-02-01
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Avdelningschef Mj Peter Lantz, 070 640 22 02, peter.lantz@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Emma Eklund, 070-329 35 57
Fackliga representanter nås via växel 010-82 65 000
OFR/O Freddy Wozny
Försvarsförbundet Britt Dahlman
SEKO Crister Florin
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
