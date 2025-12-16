Handläggare kupongskatt
2025-12-16
Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom kupongskatt har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du kommer att arbeta med arbetsuppgifter inom kupongskatteområdet, främst med utredningar gällande återbetalningar av kupongskatt. Kupongskatt tas ut på utdelning på aktier/andelar i svenska aktiebolag samt svenska värdepappersfonder och specialfonder. Skattskyldiga till kupongskatt är utländska andelsägare som är utdelningsberättigade. I arbetet ingår att söka och ge information samt utreda och besluta i olika skatteärenden. Arbetet innebär interna såväl som externa kontakter, exempelvis med företag, andra myndigheter, banker och konsultbyråer.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni stöttar varandra. Arbetet är kvalificerat och du får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör personbeskattningssektion 10 på personbeskattningsenhet 8 på Personbeskattningsavdelningen, med placering i Uppsala. På vår sektion är vi 13 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- tala och skriva enkelt och tydligt på svenska och engelska
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom beskattning från myndighet, revisionsbyrå, bank eller liknande verksamhet.
Det är även önskvärt att du har erfarenhet av internationell beskattning.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
På grund av semestertider har vi begränsad möjlighet att svara på frågor under annonseringsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
