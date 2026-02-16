Handläggare, IT-rekryterare
I rollen ger du kvalificerat HR-stöd till IT-avdelningen med fokus på rekrytering, kompetensförsörjning och bemanning.
Du stöttar chefer genom hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till anställning, och arbetar aktivt för att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens för både nuvarande och framtida behov. Rollen har sitt huvudsakliga fokus på IT-rekryteringar, men omfattar även andra arbetsuppgifter inom rekryteringsfunktionen
Arbetsuppgifterna omfattar:
- Genomföra behovsinventering och kompetensanalys i samarbete med IT-avdelningens enhets- och gruppchefer. Leda och arbeta operativt med rekryteringsprocesser från behovsanalys till tecknat anställningsavtal.
- Genomföra active search for att identifiera och attrahera kvalificerade IT-kandidater
- Bistå vid konsultupphandlingar från behov till avtal i enlighet med gällande regelverk och interna riktlinjer
- Stötta och utveckla processer for konsultväxling
- Bidra till utveckling, kvalitetssäkring och effektivisering av rekryterings- och bemanningsprocesser inom IT-området
Tjänsten innebär arbete på plats på KTH Campus. Vi värdesätter den dagliga fysiska närvaron eftersom den skapar bättre samarbete, snabbare beslutsvägar och en starkare teamkänsla.
Om avdelningen/gruppen
Anställningen är placerad vid personalavdelningen som i dagsläget består av ca 110 medarbetare. Som rekryteringshandläggare kommer du att tillhöra gruppen för Kompetensförsörjning och system. KTH är både ett universitet och en statlig myndighet.KvalifikationerKvalifikationer
- Akademisk utbildning inom HR/personalvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Flerårig aktuell erfarenhet av arbete med rekrytering, inklusive ansvar for hela rekryteringsprocessen. Erfarenhet av rekrytering av IT-roller eller andra kvalificerade specialistroller
- Erfarenhet av rekryteringsarbete och rekrytering av IT-tjänster inom offentlig sektor eller statlig myndighet, gärna universitet eller högskola.
- Erfarenhet av active search/headhunting
- Erfarenhet av att använda sociala medier, exempelvis Linkedln, i professionellt syfte for kommunikation, kandidatattraktion och rekrytering
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska, då båda språken krävs i det dagliga arbetet
- God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och i nära samarbete med chefer
- God förmåga att samarbete med andra.
- God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala rekryteringssystem
Meriterande
- Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
- Erfarenhet av rekryteringssystemet Varbi
- Erfarenhet av konsultupphandling, särskilt inom IT-området
- Kunskaper om Iagen om offentlig upphandling (LOU) och statliga ramavtal
- Erfarenhet av konsultväxling eller långsiktig kompetensförsörjning
- Erfarenhet av arbete i en större och komplex organisation
- God förståelse för IT-verksamhet och tekniska roller
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
