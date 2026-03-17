Handläggare internt stöd till Försvarsmedicincentrum
2026-03-17
Drivs du av att jobba administrativ inom många olika arenor samtidigt? Trivs du när det är ordning och reda och är du bra på att utrycka dig? Vi söker nu en strukturerad person till tjänsten som handläggare intern stöd inom Funktionsenheten vid Försvarsmedicincentrum. Det är en fördel om du trivs i en roll med omväxlande och utmanade arbetsuppgifter, och du får gärna motiveras av att få ta eget ansvar och att vara en viktig kugge i ett stort maskineri.
Om enheten
Funktionsenheten utgörs av officerare, civila specialister som bland annat läkare och sjuksköterskor. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja Försvarshälsan med riktlinjer för säker och trygg sjukvård. FunkE bedriver också utveckling och försörjning med sjukvårdsmaterial och läkemedel. Utöver detta även forskning i det Försvarsmedicinska området.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer jobba med varierande arbetsuppgifter för att stötta både medarbetare och ledningen på Funktionsenheten i deras arbete. Det dagliga arbetet består främst av att stötta enhetens och avdelningarnas administrativa arbete, registrera ärenden och förmedla dem till rätt personer. Uppgifterna kan vara allt ifrån diverse beställningar i olika system, till att ansvara för förberedelser vid nya medarbetares inskolning, hantera enhetens listplanering, planera och organisera möten samt föra protokoll. Du kommer att stötta delar av enheten i arbetet med försvarsmedicinska publikationer genom administration och samordning. I befattningen ingår även arbete med NATO publikationer, därav läggs stor vikt vid erfarenhet av standardisering och implementeringsarbetet inom NATO.Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
• har gymnasialutbildning
• har erfarenhet av att arbeta som administratör
• har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• har B-körkort
Meriterande
• har genomfört militär utbildning med godkänt resultat
• har genomfört DSA kurs Standardization within NATO med godkänt resultat
• har deltagit i MHS K kurs SharePoint för emiliaredaktörer
• har god datavana, med arbete i redovisningssystemet PRIO, VIDAR, EMILIA samt MS Office
• har erfarenhet av administrativt arbete och/eller arbete i militär stab
• har erfarenhet av orderhantering eller motsvarande
• har stabsutbildning eller motsvarande via Försvarsmakten, HV eller någon annan frivilligorganisation
• har erfarenhet av försvarsmaktens publikationsarbete
• har erfarenhet av listplanering inom försvarsmaktenDina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångsätt; planera i förväg, tydliga prioriteringar och kan fördela resurser effektivt. Eftersom arbetet ofta är intensivt och sker på många plan behöver du vara initiativtagande, organiserad och strukturerad i ditt arbete.
Då arbetet kommer vara varierat har du lätt för att ta dig an nya uppgifter och är flexibel. Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra och stödjer dina kollegor på enheten i strävan efter att uppnå gemensamma mål.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidare, provanställning i sex månader tillämpas.
• Träning: Tre timmar per vecka på arbetstid.
• Sysselsättningsgrad: 100 %.
• Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
• Tillträde: Enligt överenskommelse.
• Resor: Tjänsten innebär resor inom Sverige.
Upplysningar om befattning
Rekryterande chef Sam Geranpayeh Tel. 010-8251000 (vxl).
Fackliga representanter
OFGBGF (ofgbg-fomedc@mil.se
)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
)
SACO (saco-gbg@mil.se
)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se
)
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
