Handläggare internservice, förvaltningsenheten, Gävle
2026-03-16
Internservice är en central stödfunktion som ansvarar för administrativa processer kopplade till leverantörer, ekonomi och ärendehantering. Funktionen ingår i förvaltningsenheten som tillhör avdelningen för fastighet och säkerhet. Avdelningen ingår i verksamhetsområde styrning och verksamhetsstöd som bland annat ansvarar för Statens servicecenters ekonomiska styrning, upphandling och inköp samt fastighets- och säkerhetsfrågor.
Förvaltningsenheten ansvarar i stort för:
• Brandskyddssamordning och systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Förvaltning och underhåll av myndighetens lokaler
• Internservicetjänster inklusive hantering av felanmälan och beställningar
• Ombyggnationer och nybyggnationer i befintliga lokaler
• Säkerhetssamordning (larm, passage etc.)
• Tjänsteleveranser av lokalvård, post, kaffeautomater, förbrukningsvaror m.m. samt därtill hörande avtalsförsörjning
Enheten har medarbetare i Gävle och Östersund och denna tjänst är placerad i Gävle.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen som handläggare innebär ett kvalificerat administrativt ansvar med fokus på leverantörsstyrning, fakturagranskning, ärendehantering och stöd till kärnverksamheten.Hos oss har du en kombinerad operativ och utvecklingsinriktad roll och har förmåga att växla mellan operativ handläggning och ett mer analytiskt perspektiv, där du bidrar till att utveckla arbetssätt och processer.
Du tillhör en grupp handläggare som arbetar tillsammans med att uppnå effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet. I tjänsten ingår det även att bevaka, planera för och samordna leverantörers och besökares tillträde till våra lokaler. Du kommer att vara en del i en verksamhet där utveckling ständigt pågår och du förväntas aktivt delta i detta utvecklingsarbete. Det är viktigt att du är beredd på att kunna bistå och stötta andra vid behov.
Arbetet präglas av service, samverkan och helhetssyn. Vi har många kontaktytor inom myndigheten och fungerar som en länk mellan kärnverksamheten, leverantörer och andra interna funktioner. Genom tydliga arbetssätt, god dialog och ett proaktivt förhållningssätt bidrar vi till att verksamheten kan fokusera på sitt uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Arbetat minst fyra år under de senaste fem åren inom ett serviceyrke där du har informerat och väglett kunder
• Erfarenhet av administrativt arbete inom ekonomi, leverantörsstyrning och/eller ärendehantering i fastighetsbranschen
• Erfarenhet av arbete i digitala ärende- och ekonomisystem
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
• B-körkort
Vidare ska du ha följande förmågor:
• Vara serviceinriktad med ett professionellt bemötande
• Att skapa ett gott samarbete med andra parter, både internt och externt
• Arbetar strukturerat och noggrant med hög kvalitet
• Att självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifter och driva ditt arbete framåt
• Förmåga att identifiera utvecklingsbehov
• Ta initiativ till förbättringar i arbetet
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Dessutom är det meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av avtalshantering
• Erfarenhet av att arbeta med processutveckling eller förbättringsarbete
• Kunskap om regelverk kopplat till offentlig förvaltning, exempelvis offentlig upphandling eller intern styrning och kontrollÖvrig information
Anställningen är 100% och tillsvidare
Vi tillämpar vanligtvis sex månaders provanställning.
Anställningen är placerad i Gävle.
Möjlighet till distansarbete är begränsat.
Resor förekommer.
Denna anställning kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 6 april, 2026. Intervjuer planeras att påbörjas under vecka 16.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Servicecenter
(org.nr 202100-6453), http://www.statenssc.se
9798401