Handläggare internationell personbeskattning
2026-04-13
Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom internationell personbeskattning har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning, många kontakter samt möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Inom området internationell personbeskattning arbetar du med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Området omfattar främst inkomstslaget tjänst och inkomstslaget kapital. Som handläggare ansvarar du för att reda ut hur kundens situation gällande beskattning ska hanteras, både materiellt och praktiskt och enligt både intern rätt och skatteavtal, samt kring pensionsgrundande inkomst. I arbetet analyserar och bedömer du olika typer av underlag, ofta utländska handlingar. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Under vissa perioder kan skatteupplysning ingå i dina arbetsuppgifter. Det innebär att du per telefon svarar på frågor om skatt från privatpersoner och ger vägledning i hur de bäst använder våra e-tjänster.
Du kommer arbeta teambaserat vilket innebär att du arbetar nära dina kollegor och ni tar stöd av varandra för att klara teamets uppdrag. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetet innebär mycket kundkontakter och en viktig del i uppdraget är att ge kunden goda förutsättningar att göra rätt i framtiden. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör Personbeskattningsenhet 1 på Personbeskattningsavdelningen. Din placeringsort är Östersund.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
Högskolestudier inom ekonomi, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller en annan relevant utbildning om minst 180 godkända högskolepoäng vid tillträdesdag, eller avslutad YH-utbildning inom ekonomi eller juridik vid tillträdesdag. Utbildningen ska vara avslutad under perioden 2020-2026.
Det är önskvärt att ha aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, byrå, försäkringsbolag eller bank.
Det är också önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom beskattningsrätt. Det är även önskvärt att du har godkända högskolepoäng i beskattningsrätt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sundbyberg (visa karta
)
205 30 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Kontakt
Rrekryterande chef
Monica Strand monica.strand@skatteverket.se 010-5724019 Jobbnummer
9850718