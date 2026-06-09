Handläggare inskrivning
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-06-09
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Vi söker dig som vill bidra till Sveriges inre och yttre säkerhet i rollen som handläggare på enheten för inskrivning och antagning. Är du den vi söker?
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av fyra handläggare, fyra samordnare och en enhetschef på enheten för inskrivning till grundutbildning i Karlstad.
Som förberedelse inför sommarens olika semesterledigheter planeras anställningsintervjuerna att genomföras den 25 och 26 juni.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer vara kopplade mot att stödja mönstringsprocessen. En del av arbetet kan bland annat bestå i att delta i utvecklingsprojekt inom enheten och myndigheten.
Du kommer också att arbeta med att handlägga ärenden som har med inskrivning till värnplikt och civilplikt. Vidare kommer du ge stöd och råd gällande enhetens ansvarsområden till kollegor, uppdragsgivare och allmänhet.
Arbetsuppgifterna innefattar även att stödja logistiken, dvs att planera vilka som ska mönstra när och på vilket prövningskontor. Du kommer också att kravställa förändringar i vårt verksamhetssystem.
Du kommer också att få ge stöd för någon av de uppdragsgivare som använder Plikt- och prövningsverket för prövning av kandidater vid sin rekryteringsprocess.
Din arbetsplats är på enheten för inskrivning till grundutbildning i Karlstad. I Stockholm, Malmö, Göteborg och snart Umeå finns enheterna för inskrivning som också tillhör enheten. Vi har en kamratlig känsla och en stor lojalitet mot våra medarbetare inom arbetsgruppen och hela myndigheten.
För att skapa gemensamhet och hålla dig uppdaterad förekommer växeltjänstgöring. Det innebär att du under några dagar per halvår arbetar på något av våra prövningskontor med att träffa mönstrande och skriva in dem till lång grundutbildning med värnplikt eller civilplikt. Därför är det bra om du har erfarenhet av lång grundutbildning mot värnplikt eller civilplikt.
Hos oss är det viktigt att ha en god sammanhållning och arbetsklimat. Därför ska du som söker arbetet vara inställd på att arbetet sker på kontoret i Karlstad.Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Du har:
god vana att arbeta i olika IT-system och använda Microsoft Officepaketet
god kunskap om totalförsvaret
Det är meriterande om du arbetat inom någon statlig myndighet och om du genomfört lång grundutbildning mot värnplikt eller civilplikt.
Dina personliga egenskaper
Du ska uppskatta att ta ansvar för att strukturera och leda eget arbete inom ditt ansvarsområde vilket kräver hög arbetsmoral men också att du är nyfiken och pålitlig. För att du ska trivas hos oss krävs att du också uppskattar att lösa uppgifter tillsammans med andra. Genom att vara prestigelös, flexibel och samarbetsvillig kan du prioritera och planera ditt arbete tillsammans arbetsgruppens gemensamma uppgifter.
Om anställningen
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Som anställd hos oss har du mellan 28-35 dagars semester per år, beroende på din ålder. Du erbjuds ett friskvårdsbidrag och har möjlighet att träna på arbetstid.
Vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan. För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har i stället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare – på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771), https://pliktverket.se/
Box 31 (visa karta
)
651 02 KARLSTAD Kontakt
Anders Thelin, OFR/S 0771-244030 Jobbnummer
9955021