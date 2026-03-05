Handläggare inom vattenförvaltning
2026-03-05
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker en Handläggare inom vattenförvaltning
Tjänst
(Ref.
nr. 112-1828-2026)
Tjänsten är placerad på enheten vatten, miljö och klimat som arbetar med att förvalta länets vattenresurser samt samordna miljömålsarbetet, energi- och klimatfrågor. Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med olika arbetsuppgifter inom vattenförvaltningen som tex fysisk påverkan i sjöar och vattendrag, försurning och kalkning. Miljöövervakning och miljömålsuppföljning ingår. Andra arbetsuppgifter som förekommer är att svara på internremisser från andra myndigheter och internt inom länsstyrelsen tex miljöprövningsärenden och detaljplaner. En annan viktig arbetsuppgift är att samordna praktiska åtgärder i vatten tillsammans med andra enheter.
Samverkan med kommuner och markägare kring statusklassning av sjöar ingår också i tjänsten.
Kvalifikationer och profil
Som person är du ansvarstagande och har en god analytisk förmåga samt gillar att driva dina frågor framåt. Vi värdesätter också att du har en hög samarbetsförmåga, tycker om att jobba i grupp och trivs med olika roller i projekt.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du ska ha:
- Högskoleutbildning inom naturvetenskap med inriktning mot tex limnologi, hydrologi, miljö och vattenteknik eller likvärdig utbildning enligt arbetsgivarens bedömning
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Jobbat med vattenfrågor
- Kunskaper inom GIS
- Erfarenhet av kommunal eller statlig verksamhet
- Utredningsarbete inom vattenverksamhet Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Christer Wigerblad 010-223 42 04 eller gruppledare Irene Karlsson Elfgren 010-22 34 302. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 2026-04-12
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112 1828-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Södermanlands län
(org.nr 202100-2262) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län Kontakt
Christer Wigerblad 010-2234204 Jobbnummer
