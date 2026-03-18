Handläggare inom satellitkommunikation till PTS
2026-03-18
Vill du arbeta med frågor som formar hur satellitkommunikation används - i Sverige och internationellt? I den här rollen kombinerar du teknisk analys, regelutveckling och samarbete med aktörer både nationellt och globalt. Du bidrar till att skapa förutsättningar för att olika radiosystem kan fungera tillsammans, idag och framåt. Här får du en kvalificerad och varierad roll i skärningspunkten mellan teknik, juridik och samhällsnytta.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Tjänsten är placerad på enheten för spektrumförädling som tillhör avdelningen för resursförvaltning. Avdelningen verkar bl.a. för att maximera samhällsnyttan av radiospektrum över tid samt att möjliggöra användningen av säkra, prisvärda och effektiva radiobaserade tjänster och produkter för slutkonsumenter och andra radioanvändare.
"Jag som kommer att vara din chef heter Farshad Moradi. Som chef har jag en coachande ledarstil där jag strävar efter att skapa en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö. För mig är det avgörande att medarbetarna känner sig motiverade och har möjlighet att ständigt utvecklas, både professionellt och personligt. Jag lägger stor vikt vid att bygga ett positivt samarbetsklimat där vi arbetar som ett lag och tillsammans når våra mål genom gemensamma ansträngningar och respekt för varandra."
Om rollen
Som handläggare hos oss arbetar du med frågor kopplade till radiokommunikation och användning av frekvensspektrum, där du bidrar till att forma framtidens radioanvändning. Du deltar i internationella samarbeten och driver frågor utifrån svenska intressen, med målet att internationella regler och standarder ska vara väl anpassade till svenska förhållanden.
Arbetet innebär att analysera och ta fram tekniska och juridiska underlag, exempelvis kopplat till hur olika radioanvändningar kan samexistera utan att störa varandra. Du medverkar också i det interna arbetet med att ta fram tekniska villkor för användning av radiofrekvenser.
I rollen ingår även administrativa uppgifter kopplade till hantering av satellitsystem, såsom koordinering, registrering och notifiering. Arbetet är av teknisk karaktär och omfattar bland annat analys av dokument, genomförande av utredningar samt framtagande av beslutsunderlag. Tjänsten innebär kontakter både internt och externt, inklusive internationella samarbeten, och vissa resor förekommer.
Om teamet
Enheten består av 17 medarbetare som strävar efter att göra spektrum värdefullt genom att ta fram lämpliga tekniska och regulativa kriterier för användningen, nationellt och internationellt. Vi är en blandning av ingenjörer och jurister som arbetar tillsammans i en prestigelös miljö.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har lätt för att samarbeta och bygga relationer, både nationellt och internationellt, samt att du trivs med att arbeta i projekt och team. Du är en skicklig kommunikatör som kan presentera tekniska resonemang på ett tydligt och begripligt sätt, både på svenska och engelska, även för personer utan teknisk bakgrund. Med en strukturerad arbetsstil planerar och organiserar du ditt arbete effektivt, säkerställer att uppgifter slutförs och att deadlines hålls. Du har också god prioriteringsförmåga och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Civilingenjörsutbildning/högskoleingenjör eller annan utbildning som PTS bedömer relevant.
• Minst 5 år för rollen relevant arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av att ta fram texter av teknisk/juridisk karaktär på svenska och engelska.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av frågor relaterade till satellitkommunikation och radiospektrum.
• Juridisk kompetens inom satellitområdet.
• Erfarenhet av internationellt arbete.
• Förmåga att förstå och analysera tekniska studier inom radiokommunikation.
• Erfarenhet av myndighetsarbete.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Farshad Moradi på farshad.moradi@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 6 april.
