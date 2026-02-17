Handläggare inom samhällsutveckling (hybrid)
2026-02-17
Vill du bidra till omställningen mot ett hållbart och resilient samhälle? På Vinnova arbetar du tillsammans med aktörer från både offentlig och privat sektor för att skapa verklig förändring.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att bidra till innovation och hållbar utveckling. Rollen passar dig som vill växa i din roll och arbeta i ett team som kombinerar erfarenhet, samarbete och kunskapsdelning. Som handläggare arbetar du med projekt som stärker Sveriges konkurrenskraft och löser viktiga samhällsutmaningar.
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, generös friskvård och ett brett utbud av personalaktiviteter. Vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm och har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här
Om rollen
Du kommer att arbeta med finansiering och stöd till forsknings- och innovationsprojekt inom hållbar samhällsutveckling. Arbetet innefattar bland annat arbete med Vinnovas strategiska innovationsprogram och Impact Innovation med fokus på samhällsbyggnad, mobilitet och transportinfrastruktur samt satsningar på internationellt samarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att handlägga bidragsprojekt, föra dialog med programkontor och externa projektledare, samt att följa upp resultaten av de projekt vi finansierar. En del av arbetet handlar om att administrera våra program och att, tillsammans med andra, utveckla Vinnovas satsningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Arbeta med erbjudanden om stöd till forsknings- och innovationsprojekt
• Arrangera och delta i såväl interna som externa möten, konferenser och workshops
• Administrera och följa upp resultaten av de projekt vi stödjer
• Representera Vinnova nationellt och internationellt
• Hålla dig uppdaterad genom att omvärldsbevaka och läsa rapporter
Kvalifikationskrav

Utbildningsbakgrund
• Relevant akademisk examen inom samhällsplanering, samhällsbyggnad eller motsvarande.
Arbetslivserfarenhet:
• Du har minst tre års erfarenhet av att arbeta med komplexa projekt eller uppdrag där flera aktörer samarbetat - exempelvis offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle.
• Erfarenhet av arbete som handläggare i statlig sektor, gärna inom forskningsfinansiering.
• Erfarenhet av att självständigt leda mål- och resultatinriktade projekt.
• Erfarenhet av internationell samverkan inom forskning och innovation.
• Vana vid att ta fram beslutsunderlag, skriva rapporter och hålla presentationer.
Kunskaper:
• God kunskap om samverkan mellan företag, universitet/högskolor och forskningsinstitut.
• God kunskap inom datadrivet arbete, och förståelse för utmaningar och möjligheter som tillgången till data ger för omställning av samhälle och näringsliv.
• God systemvana, gärna i Microsoft 365-miljön (särskilt Teams, SharePoint och Copilot) samt erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem som används inom offentlig sektor (t.ex. diarieförings- eller beslutsstödsystem).
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid motivation och personliga egenskaper.
Vi söker dig som motiveras av Vinnovas uppdrag att främja tillväxt och konkurrenskraft för framväxande teknik och företag i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv.
Den vi söker arbetar operativt och lösningsorienterat samt har förmåga att självständigt prioritera och driva arbetet framåt. Du tar ansvar för de administrativa uppgifterna i rollen och utför dem på ett kvalitetsmedvetet sätt. Du är också nyfiken och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya ämnen och perspektiv.
Rollen innebär många kontakter med aktörer i innovationssystemet. Därför behöver du vara skicklig på att bygga relationer och skapa förtroende. Du har ett kommunikativt och samarbetsinriktat arbetssätt och trivs i sammanhang där du får bidra tillsammans med andra.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att även du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod genomsyrar ditt dagliga arbete.
Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56, som ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation.
Anställningsform och villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Lönespann 40 - 45 000 kr/månad.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på vinnova.seKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Kontakta gärna Richard Hellborg, som är enhetschef på avdelningen Samhällsutveckling, via telefon 08-473 3123 eller e-post richard.hellborg@vinnova.se
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.Facklig kontakt
Företrädare för ST är Jonathan Nylander 08-473 3024. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152.Så ansöker du
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2026-03-10. Du kan läsa om vår rekryteringsprocess här och hur vi förhåller oss till bisysslor här
Vinnova arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du inte ska skicka in ett personligt brev.
