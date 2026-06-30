Handläggare inom samhällsplanering
Länsstyrelsen I Västmanlands Län, Människa Och Samhälle / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-06-30
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Vill du vara med och forma Västmanlands framtid? Här får du möjlighet att påverka bostadsbyggande, infrastruktur och samhällsplanering på ett sätt som gör skillnad för både kommuner och invånare. Som handläggare på Länsstyrelsen blir du en viktig länk i arbetet med att skapa en hållbar och välfungerad region. En utmanande och givande roll där din kompetens kommer till nytta varje dag.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att handlägga detaljplaneärenden, tillsynsvägledning gentemot kommunernas byggnadsnämnder, bostadsförsörjningsfrågor och tillsyn av stöd med koppling till bostadsbyggande.
Även infrastrukturärenden, nätkoncessionsärenden och beredskapsfrågor kan bli aktuella uppgifter.
Arbetet är utåtriktat och du kommer att ha kontakter med länets kommuner för fortlöpande samråd om aktuella planförslag, bostadsförsörjning, tillsynsvägledning och andra frågor. Internt kommer du att samarbeta med företrädare för naturvård, kulturmiljö, miljöskydd med flera. Du kan också komma att medverka i remisser, utredningar och projekt som rör planering och byggande.
Om arbetsplatsen
Inom området samhällsplanering och boende har Länsstyrelsen i uppgift att arbeta för en god bebyggd miljö, ge råd och vara ett stöd för kommunerna och invånarna i länet. Det gör vi i samverkan med övriga verksamheter inom Länsstyrelsen och tillsammans med kommuner och andra myndigheter.
Vill du veta mer?
Detta är en tidsbegränsad anställning på cirka ett år. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.Kvalifikationer
Akademisk examen med inriktning mot samhällsplanering alternativt annan relevant utbildning/erfarenhet som länsstyrelsen bedömer likvärdig
Yrkesbakgrund som samhällsplanerare, byggnadsingenjör eller en annan likvärdigt från till exempel länsstyrelse eller kommun
God erfarenhet av plan- och byggprocessen
Meriterande
Erfarenhet av bidrags-och stödsystem
Aktuell erfarenhet av länsstyrelsernas olika handläggningssystem, till exempel Platina, Bofink
Erfarenhet av beredskapsfrågor
B-körkort
Personliga egenskaper
Du har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad, kan ta egna initiativ, har god förmåga att prioritera och kan ta dig an frågor ur ett helhetsperspektiv. Då arbetet innebär kontakter med andra aktörer behöver du vara relationsskapande, trivas med att samarbeta med andra människor samt att kommunicera på ett lättförståeligt sätt både i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Om Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.
Möt några av våra medarbetare och läs mer om vad vi erbjuder som arbetsgivare
Övrigt
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vi tillämpar provanställning vid behov och vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.
Det här betyder det att vara krigsplacerad hos oss
Så behandlar Länsstyrelsen Västmanland dina personuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västmanlands Län
(org.nr 202100-2411), https://www.lansstyrelsen.se/
Västra Ringvägen 1 (visa karta
)
721 86 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Människa och samhälle Kontakt
Åsa Sars 010-2249387 Jobbnummer
9984741