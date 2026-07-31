Handläggare inom säkerhetsskydd
Kriminalvården / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-07-31
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för individsäkerhet har i uppgift att inrikta och driva myndighetens individrelaterade säkerhetsarbete. Inom sektionens arbetsuppgifter ryms till exempel att normera och kravställa säkerhetsnivåer, bereda säkerhetsmässiga bedömningar, ansvar för myndighetens arbete med medarbetarskydd och personalsäkerhet samt ansvar för hundverksamheten.
Denna tjänst är placerad på vårt huvudkontor i Norrköping, ca 5 minuters promenad från tågstationen.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som handläggare kommer du arbeta med framförallt personalsäkerheten inom säkerhetsskyddsområdet. Du kommer arbeta med myndighetens registerkontroll inom området och kommer därför vara en viktig del av myndighetens säkerhetsarbete. I arbetsuppgifterna ingår också posthantering och hantering av funktionsbrevlåda samt att stödja verksamheterna och specialisterna i deras dagliga arbete rörande detta och närliggande frågor. Du kommer att samverka med externa och interna parter för att säkerställa att säkerhetsskyddskraven efterlevs. Utöver detta kommer du delta i kravställning och utveckling av processer och arbetssätt inom området personalssäkerhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor, skapar kontakter och underhåller relationer. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap går fram. I arbetet tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar ditt arbetssätt för att driva processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
Flerårig erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, protokollföring, dokumentation och behörighetsbeställningar
Erfarenhet av ärendehantering/registerhållning
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom eller tillsammans med statlig myndighet.
God kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen och tillhörande författningar och vägledningarÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
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601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
Säkerhetsavdelningen, Enheten för verksamhets- och säkerhetsskydd Jobbnummer
10016622