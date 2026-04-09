Handläggare inom radiostillstånd till PTS
Post- och Telestyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Post- och Telestyrelsen i Stockholm
, Haninge
, Malmö
, Kiruna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du bidrar till samhällsnytta och framtidens kommunikation? Hos oss arbetar du med tillstånd kopplade till radiospektrum - en begränsad resurs som används av allt från mobilnät och industrier till satelliter och rymdteknik. Här får du en möjlighet att kombinera handläggning med teknik i en verksamhet som har betydelse för hela Sverige.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Enheten för spektrumtillstånd består av fyra olika sakområden för tillståndsgivning. Dessa är fast radio & jordstationer, Land-mobilradio, blocktillstånd & lokala tillstånd samt rundradio. Vi tar ut avgifter för nyttjandet och finansierar på så sätt en stor del av PTS verksamhet.
Jag som blir din chef heter Edvard Brinck, som enhetschef och ledare är min uppgift att synliggöra medarbetare och bygga en tillit inom enheten. Finns den tryggheten så blir ofta den professionella relationen stimulerande. Mitt ledarskap uppfattas av många som tydligt samt med ett stort mått av delegerat ledarskap. Det förutsätter en tät och förtroendefull dialog. Jag drivs av att utveckla och förbättra med verksamhetens bästa i fokus.
Om rollen
Som handläggare på enheten för spektrumtillstånd arbetar du med att handlägga tillståndsärenden inom främst fast radio (radiolänk) och jordstationer - upplänken till satelliter - men även inom områden som mobilradio och rundradio. Du hanterar även lokala tillstånd, exempelvis kopplade till 5G och 6G, där fokus ligger på innovation och utveckling.
I arbetet ingår att genomföra beräkningar, koordineringar och diarieföring. Du har en löpande dialog med både interna och externa aktörer och samarbetar med exempelvis telekomoperatörer, företag och andra myndigheter.
Du kan även komma att bidra i arbete med långsiktig frekvensplanering och utveckling av verksamhetens arbetssätt. Rollen kan innebära deltagande i internationella samarbeten och koordinering med andra länder, samt medverkan i projekt och utredningar inom området. I arbetet ingår också att besvara frågor från allmänheten och hantera utlämnande av allmän handling.
Om dig
Vi söker dig som samarbetar väl och har ett helhetsperspektiv, där du ser hur ditt arbete bidrar till verksamhetens uppdrag. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och agerar professionellt i dina kontakter, både internt och externt.
Du är strukturerad och har förmåga att hantera och prioritera bland flera uppgifter samtidigt, även när informationsmängden är stor. Vidare är du lösningsorienterad och bidrar med konstruktiva förslag, även i mer komplexa frågeställningar.
Vi söker dig som har:
Ingenjörsutbildning eller eftergymnasial utbildning inom relevanta områden t.ex. informationssystem- och IT, radio-telekommunikation.
För tjänsten relevant arbetslivserfarenhet inom radio/ telekommunikation.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är även meriterande om du har:
Högskoleingenjörsexamen.
Erfarenhet inom området jordstationer och satellit.
Erfarenhet inom området radioplanering, t.ex. radiolänkplanering eller radiolänkprojektering, kunskap om beräkningar i radioplaneringsverktyg.
Arbetslivserfarenhet från annan myndighet eller handläggning.
Erfarenhet av att leda och samordna arbetsuppdrag.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir handläggare.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs därför en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med 3 kap. 1-3 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi i stället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Edvard Brinck på mailto:edvard.brinck@pts.se
eller HR-specialist Eva Bennich Rathsman på mailto:eva.bennichrathsman@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till mailto:saco@pts.se
eller mailto:st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 4 maj 2026.
Klicka här för att se filmen om oss https://api.screen9.com/preview/cchPFWECPH4JdWyRdxhH_64D91qdJ85u0pbVSJfFCzVNK3ZW5YKD2fA3-w5Sj9Be Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), https://jobtip.com
Hälsingegatan 38 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Kontakt
Eva Bennich Rathsman eva.bennichrathsman@pts.se 0725671991 Jobbnummer
9844848