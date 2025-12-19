Handläggare inom personbeskattning
2025-12-19
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom beskattning har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i kontakt med privatpersoner och företag. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid. Under vissa perioder kan skatteupplysning ingå i dina arbetsuppgifter. Det innebär att du svarar på frågor om skatt från privatpersoner och ger vägledning i hur de bäst använder våra e-tjänster.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör personbeskattningsenhet 7 på Personbeskattningsavdelningen, med placering i Mariestad. På enheten arbetar vi bland annat med nationell och internationell beskattning för privatpersoner (inkl delägarbeskattning) och med arbetsgivaravgifter.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- tala och skriva enkelt och tydligt
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara flexibel och snabbt kunna skifta mellan olika arbetsuppgifter
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng gamla systemet) inom ekonomi eller juridik.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, byrå, försäkringsbolag eller bank.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Notera att svarstiden kan komma att vara något längre under period 19 december 2025 till 7 januari 2026. Intervjuer är planerade till v. 5 och 6.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
