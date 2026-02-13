Handläggare inom övning och lärande
2026-02-13
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo.
Vill du vara med och arbeta för att leda det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling sätter Myndigheten för civilt försvars arbete i en historiskt viktig kontext. Utvecklingen av Sveriges civila försvar och krisberedskap drivs framåt i ett högt tempo med Myndigheten för civilt försvar som sammanhållande nav. Avdelningen för Operativ hantering och planering spelar en viktig roll i denna utveckling och avdelningens arbete präglas starkt av att vidareutveckla arbetssätt för att möta de krav som omvärldsutvecklingen ställer.
C7 Enheten för övning och lärande har till uppgift att säkerställa myndighetens operativa medverkan i övningar, genom att leda och planera övningsdeltagande respektive utvärdering.. I uppgiften ingår även att säkra övningsbehov kopplat till det operativa ledningssystemet. Vidare ansvarar enheten för lärande och erfarenhetsåterföring från större händelser och övningar samt för en operativ övningsplan.
Vår verksamhet växer och vi söker nu flera nya kollegor som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss. På enheten finns olika kompetensprofiler, en del är mer inriktade mot övning, andra mot utvärdering och/eller erfarenhetshantering. Vi kan alla behöva arbeta med samtliga uppgifter inom enheten och vi är en del av myndighetens operativa arbete. Hos oss får du möjligheten att göra andra redo.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare ansvarar du för att driva och utveckla myndighetens operativa övningsverksamhet och lärandeprocesser. Det innebär att företräda myndighetens operativa övningsbehov internt och externt inom ramen för totalförsvaret. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra myndigheter, organisationer och aktörer.
Arbetsuppgifterna omfattar att planera, samordna och genomföra övningar samt att leda och säkerställa strukturerad uppföljning, utvärdering och erfarenhetshantering. I arbetet ingår att tillvarata, analysera och omsätta erfarenheter och lärdomar från såväl övningsverksamhet som skarpa händelser i syfte att utveckla operativ förmåga och beredskap.
Vidare ingår att samordna myndighetens deltagande i externa övningar inom totalförsvaret samt att utveckla, planera och genomföra egna övningar och spel. I rollen ingår även att ansvara för att driva, utveckla och implementera ändamålsenliga metoder för övning och lärande inom den operativa verksamheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Kunskap om totalförsvar och krisberedskap.
- Erfarenhet av att planera och genomföra övning och/eller övningsutvärdering eller erfarenhetshantering.
- Erfarenhet av att självständigt leda projekt eller utvecklingsuppdrag.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- Flerårig erfarenhet från arbete i myndighet inom beredskapssystemet.
- Erfarenhet av och/eller god kunskap om Nato-relaterade frågor.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
Vi söker dig som arbetar strukturerat, har god förmåga att planera och organisera arbetet, samt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och omständigheter. Du samarbetar med flera olika yrkesroller, internt och externt, och du kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till olika mottagare. Muntlig kommunikation är en viktig del av arbetet och du är bekväm med att tala inför olika grupper i både mindre och större sammanhang.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du kan också ha möjlighet till distansarbete i viss omfattning.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Marie Lundqvist. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2026
